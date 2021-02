Zielony zwrot w strategii LPP przynosi efekty

Carbon Disclosure Project to międzynarodowa organizacja non-profit, która od lat bada poziom świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw, miast i regionów. Dostarcza rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat wpływu poszczególnych instytucji na środowisko, dążąc w ten sposób do zmotywowania ich do zmiany podejścia i budowy zrównoważonej gospodarki mającej długofalowo pozytywny impakt na ludzi i planetę. CDP zaprasza do udziału w programie i dokonuje oceny na podstawie odpowiedzi na pytania ujęte w ramach aż 11 grup kryteriów. Pozyskiwane informacje pomagają zidentyfikować rosnące wyzwania oraz wskazać na nowe, możliwe do realizacji inicjatywy, których wymagają dziś coraz częściej inwestorzy i klienci. Światowa gospodarka postrzega CDP jako złoty standard sprawozdawczości środowiskowej. Obecnie z tych danych korzysta ponad 500 inwestorów z całego świata.

Organizacja prowadzi programy raportowania m.in. w takich obszarach jak łańcuch dostaw, zmiany klimatu czy gospodarowania zasobami wodnymi oraz leśnymi. W tegorocznej edycji programu w obszarze zmian klimatu, analizą objęto prawie 10 tys. firm z całego świata. Spośród zaproszonych do raportowania 70 spółek z Polski notowanych na warszawskiej GPW - udział w badaniu wzięły tylko 24 przedsiębiorstwa. Metodologia oceny sprowadza się do dziewięciostopniowej skali alfabetycznej, zaczynając od „A” aż do „F”, która w ramach 11 grup kryteriów pokazuje poziom świadomości klimatycznej spółki i stopień implementacji działań w procesach zarządzania. Polski producent odzieży otrzymał ocenę „B”, dołączając tym samym do międzynarodowego grona 36% firm z tak obiecującym wynikiem. Spółka uplasowała się nie tylko powyżej średniej europejskiej, ale i światowej – które uzyskały notę „C”, ale także powyżej średniej dla branży retail wynoszącej „B minus”.

- Bardzo cieszy nas wynik tegorocznego raportu CDP oraz fakt, że znaleźliśmy się w gronie firm, które tak jak my, w swojej codziennej działalności podejmują skoordynowane działania na rzecz środowiska. Szczególnym powodem do naszej dumy jest fakt uzyskania przez LPP wyniku lepszego od średniej w branży, a nawet średniej europejskiej. To potwierdza naszą konsekwencję w dążeniu do zrównoważonego rozwoju – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.