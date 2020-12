Zima z dostawą do domu? McDonald’s zaskoczył mieszkańców Szczecina

Prawdziwa zima to zaspy śniegu, poszukiwanie prezentów i… Burgery Drwala w McDonald’s. Choć w tym roku zdecydowanie najłatwiej o odhaczenie ostatniej pozycji z listy, jeszcze nie wszystko stracone! Przekonali się o tym mieszkańcy Szczecina, którzy złożyli zamówienie w McDonald’s z dostawą do domu. Poza ulubionym burgerem, przed drzwiami zastali iście zimową aurę – wszystko w ramach akcji „Lepsza strona zimy”, jaką sieć przygotowała dla swoich klientów.

Przełom listopada i grudnia już tradycyjne jest czasem powrotu Burgera Drwala do oferty McDonald’s. Powrót śnieżnej aury to już zdecydowanie bardziej ryzykowne założenie – biały puch coraz rzadziej gości na ulicach Polski. Szczególnie wiedzą o tym mieszkańcy Szczecina – miasta, które statystycznie najrzadziej ma powody do wyprowadzania pługów na drogi. Bez śniegu trudno jednak o magiczny, zimowy klimat, na który tak bardzo czekamy. W tym roku McDonald’s postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, dostarczając klientom zamówienia w zestawie z… białym puchem. Podążające za dostawcami drony rozsiewały to najbardziej pożądane, zaraz przy Burgerach Drwala, dobro, dając namiastkę lepszej strony zimy.

To nie pierwszy raz, kiedy McDonald’s przywołuje śnieżną aurę w Polsce. W zeszłym roku marka przygotowała w Gdańsku wielką zjeżdżalnię, zaś 2 lata temu mieszkańcy Lublina mogli odwiedzić wyjątkową restaurację zamkniętą w śnieżnej kuli. Wszystkie te akcje towarzyszyły powrotom Burgerów Drwala do menu McDonald’s. W tym roku na smakoszy czeka aż 5 wariantów legendarnej kanapki: klasyczny, podwójny, z żurawiną, z kurczakiem i na ostro.