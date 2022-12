Już w sobotę 3 grudnia we wrocławskiej Koronie odbędzie się wyjątkowy charytatywny event - sąsiedzka akcja dziergania szalików.

Podczas akcji w Centrum Korona, ciepło dadzą jednak nie tylko stworzone szaliki, otulacze i chusty.

Ciepło dadzą również gorące serca uczestników, którzy przy okazji pomogą wesprzeć lokalne schronisko dla zwierząt.

Prawdziwa magia świąt to nie tylko spektakularnie przyozdobione choinki i blask tysięcy światełek, ale przede wszystkim czas spotkań z drugim człowiekiem. Wychodząc z tego założenia, Centrum Korona przygotowało dla klientów z Wrocławia i okolic niezwykłą, pełną ciepła sąsiedzką akcję. Już w tę sobotę będzie można własnoręcznie wyczarować z włóczki oryginalne szale. Nie zabraknie też wspólnego projektowania i tworzenia polarowych otulaczy z pomponami, które zimą rozgrzeją nawet największych zmarzluchów.

Dla młodzieży i dorosłych odbędą się wyjątkowe warsztaty, w trakcie których z przeźroczystych, kolorowych koralików powstaną niepowtarzalne ozdoby do czapek. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad animatorki, która wskaże najlepsze rozwiązania jak połączyć kolorowe koraliki, aby uzyskać piękną ozdobę do czapki. Natomiast najmłodsze dzieci będą miały okazję zostać przez chwilę projektantami kolorowych szali, przy użyciu niezliczonej ilości kolorowych kredek. Nie zapomniano także o zwierzakach, które zimą szczególnie potrzebują naszej troski - za każdy wydziergany szalik lub powstały otulacz Centrum Korona przekaże kilogram karmy dla pobliskiego schroniska.

Sobotnie spotkanie w Centrum Korona będzie szansą nie tylko na wykonanie oryginalnych, ciepłych dodatków do ubrań. To również pretekst do lokalnej integracji i pełnych empatii, charytatywnych działań. Szalikowa akcja adresowana jest do osób w każdym wieku, można więc równie dobrze przyjść samemu, jak również z całą rodziną i poczuć magię wspólnego dziergania i pomagania.

