Zimowe wyprzedaże okiem centrów handlowych: krótkie wyprzedaże, duże zniżki

– Pandemia sprawiła, że wiele marek zmieniło podejście zarówno do samych wyprzedaży, jak do sezonowych akcji promocyjnych. W zeszłym roku mieliśmy już tego przedsmak - zauważa Marta Drzewiecka, Director w firmie Newbridge, która ma w swoim portfolio 6 obiektów handlowych w Polsce.

– Latem wiele sklepów zamiast na długie wyprzedaże postawiło na krótkie i stosunkowo duże obniżki, które miały szybko „upłynnić” towar. Te zastąpiły tradycyjne progresywne przeceny. Dla kontrastu, jesienią „Black Friday” przekształcił się w „Black Month”, bo wiele sklepów zamiast maksymalnie tygodniowej akcji, wybrało „pełzające” promocje przez cały listopad – mówi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Także rozpoczynający się właśnie sezon może zaskoczyć. Jak zaznacza jednak Marta Drzewiecka, próżno jednak szukać w tym jednego scenariusza zmian dla całego rynku.

– Jeszcze kilka lat temu sezon był bardzo jednorodny. Przeceny w sklepach miały kilka odsłon, zwykle 2-3, a do tego trwały ponad 1,5 miesiąca – od 27 grudnia do połowy lutego. W większości sklepów wyprzedaże wyglądały podobnie, miały też zbliżone scenariusze. Już dziś jednak widać, że zimowe przeceny zapowiadają się inaczej, są zdecydowanie bardziej zindywidualizowane – mówi. Co to oznacza w praktyce?

– Każda marka po swojemu rozgrywa sezon, obierając taki kierunek dla wyprzedaży, który jest akurat dla niej korzystny biznesowo. W efekcie, obok tradycyjnego, progresywnego schematu wyprzedaży, kiedy to ceny spadają stopniowo np. od 30 do 70 proc., pojawiają się inne modele – mówi.

– Należy się spodziewać np. stałych przecen przez cały sezon, które nie ulegną pogłębieniu np. na poziomie 30-40 proc. lub krótkich, trwających 2-3 tygodnie intensywnych akcji wyprzedażowych zaczynających się od wysokiego pułapu obniżki nawet rzędu 40-50 proc. Zdecydowanie więcej pojawi się także akcji boundle, czyli oferujących np. drugi produkt taniej, a także akcji wykorzystujących rabaty dostępne np. w aplikacjach internetowych sklepów stacjonarnych – mówi.