Złote Tarasy bogatsze o trzech nowych najemców

Warszawskie centrum handlowe Złote Tarasy z nowymi najemcami. 21 maja do grona najemców dołączył Under Armour, 14 maja marka Olimp Store, natomiast 4 maja działalność rozpoczęła marka Ami Bijoux.

Under Armour to amerykański producent zaawansowanego technicznie obuwia, odzieży i sprzętu sportowego. W dniu 21 maja ta wiodąca marka sportowa otworzyła trzeci sklep firmowy w Polsce – w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy. Sklep ma powierzchnię ponad 180 metrów kwadratowych. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni znalazły się zaawansowane technologicznie linie odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych do treningu oraz biegania w różnych warunkach pogodowych.

Under Armour dołączył ostatnio również do najemców Posnanii.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ami Bijoux to dynamicznie rozwijająca się marka obecna na rynku od 2010 roku, która oferuje wyjątkową pozłacaną i tytanowaną biżuterię. Dopełnienie oferty stanowią naturalne kamienie półszlachetne, łańcuszki oraz delikatne celebrytki.

Olimp Store to prężnie działająca sieć sklepów z odżywkami i suplementami diety dla ludzi aktywnych. Od ponad 30 lat marka dostarcza najwyższej jakości produkty zarówno dla początkujących entuzjastów sportu, jak i profesjonalistów w swojej dziedzinie.