Złote Tarasy gotowe na święta

W tym roku do centrum zawitało świąteczne miasteczko, które do 19 grudnia będzie oferować klientom wiele atrakcji. Na poziomie 1 pojawiły się stanowiska do koszykówki, rzutów do celu oraz butelek, w których można zdobyć liczne nagrody. Aby wziąć udział w rozgrywkach wystarczy zrobić zakupy za min. sto złotych i odebrać bilet uprawniający do wzięcia udziału w wybranej grze. Klienci mają również szansę sprawdzić swoją siłę na specjalnym siłomierzu oraz zrobić sobie niepowtarzalne zdjęcia na wystawie krzywych zwierciadeł. Niezwykłą atrakcją jest również tzw. poławiacz prezentów. Po dokonaniu zakupów w centrum handlowym klient może sam wyłowić swój prezent z wielkiej konstrukcji prezentowej, na wzór maszyn do wyławiania maskotek.

