Już 21 września w Złotych Tarasach otworzy się pierwsza w Warszawie restauracja Popeyes.

Pochodząca z Luizjany sieć barów szybkiej obsługi Popeyes.

Popeyes to już siódmy w 2023 roku nowy najemca w Złotych Tarasach po takich markach jak, m.in. LUSH, Candy Pop czy Hugo.

Jeszcze w tym roku w Złotych Tarasach gotują się kolejne międzynarodowe debiuty.

Sieć Popeyes Famous Louisiana Chicken została założona w 1972 roku i od tego czasu zyskała miano kultowej. Restauracje Popeyes oferują typową dla amerykańskiego Południa kuchnię, znaną ze smażonego kurczaka, a także owoców morza. Pierwszy lokal tej marki został otwarty w lipcu tego roku we Wrocławiu. Teraz przyszedł czas na Warszawę.

Złote Tarasy to jedna z najbardziej znanych galerii handlowych w Polsce. Centrum posiada bardzo różnorodną ofertę handlowo-usługowo-restauracyjną, która cały czas jest rozbudowywana i urozmaicana. Od początku tego roku, oprócz Popeyes, w galerii pojawiły się takie marki, jak Eobuwie/Modivo, LUSH, Candy Pop, Ryłko, Hugo, Cofix i Zdrowa Krowa. Z kolei jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia możemy spodziewać się otwarcia włoskiej restauracji i winiarni oraz salonu odzieżowego marki debiutującej na polskim rynku – komentuje Anna Oberc-Krzycka, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield.

Ponadto, najemcy centrum, którzy bardzo często posiadają w Złotych Tarasach swoje flagowe koncepty, dbają o konsekwentne podnoszenie jakości sklepów. Tylko w 2023 roku na powiększenie lub otwarcie salonów w nowej odsłonie zdecydowały się marki CCC, Vision Express, Kruk, Wedel, New Balance, Boss, Samsonite, Costa, Cava, Five O’Clock, Tous oraz Lego Build and Play.

Dodatkowo, operator spożywczy Carrefour podjął decyzję o przedłużeniu umowy najmu na kolejne 10 lat. Supermarket już wkrótce przejdzie spore zmiany, między innymi związane z jego wystrojem i funkcjonalnością, które powinni docenić klienci sklepu – dodaje Anna Oberc-Krzycka.

Złote Tarasy to pięciopoziomowe centrum handlowe o powierzchni ponad 66 000 mkw. Jego portfolio tworzy ponad 180 sklepów, w tym między innymi Van Graff, Converse, Victoria’s Secret, Guess, Lacoste, LUSH, Sephora, Douglas, MAC, Marc O’Polo, Massimo Dutti czy New Balance. W ramach oferty spożywczej obecne są tu już między innymi Kuchnie Świata, Lindt, Nespresso, Lukullus, Organic Farma Zdrowia czy też Five O’Clock. Centrum zlokalizowane w samym sercu Warszawy jest miejscem, w którym kreują się trendy nowoczesnego wymiaru mody, stylu życia, zakupów i najlepszej miejskiej rozrywki.

