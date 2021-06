Złote Tarasy z letnią kampanią promocyjną

W czerwcu wystartowała nowa wakacyjna kampania Złotych Tarasów zachęcająca do rejestrowania paragonów o wartości min. 50 złotych oraz wymiany zebranych punktów na nagrody.

Od czerwca do końca lipca klienci Złotych Tarasów będą mieli szansę na zdobycie takich produktów jak m.in. głośniki JBL, aparaty Instax, słuchawki bezprzewodowe Samsung, markowe perfumy, karty podarunkowe do sklepów jubilerskich i bieliźnianych, a także vouchery do biur turystycznych znajdujących się w CH Złote Tarasy.

W maju w Złotych Tarasach pojawiło się trzech nowych najemców.

Klienci, którzy nie są jeszcze uczestnikami programu lojalnościowego, będą mogli się do niego zarejestrować na dedykowanym stoisku zlokalizowanym na poziomie 0 przy wejściu głównym od strony Dworca Centralnego. Stoisko będzie czynne od czwartku do soboty w godzinach 12:00-20:00.