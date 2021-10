Złote tarasy z niezwykłą wystawą

Na drugim piętrze Złotych Tarasów została otwarta wystawa eksponatów, które powstały w wyniku projektu AUT/ART w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski we współpracy z Fundacją SYNAPSIS.

Twórcami eksponatów są osoby w spektrum autyzmu, które wzięły udział w warsztatach twórczych pod okiem kuratorek – Aleksandry Rajskiej oraz Anny Szary, projektantki Matyldy Halkowicz i Marty Szostek, choreografki Moniki Kiwak oraz kompozytora Patryka Zakrockiego.

Dzięki tej współpracy powstały eksponaty, z których każdy został zaprojektowany przez inną osobę i jest odzwierciedleniem jej zainteresowań, charakteru oraz indywidualnych preferencji.

Wszystkie eksponaty złożyły się na instalację, której kolektywnie został nadany tytuł: Ten pokój chce. Premierowo była ona pokazywana w jednej z sal wystawienniczych Zamku Ujazdowskiego, zaaranżowanej tak, aby przypominała pokój. Do tego nawiązuje także tytuł, który może być dowolnie dokończony. Pokazuje on, że każdy z uczestników i każda z uczestniczek inaczej odbiera otaczającą ich rzeczywistość.

Wygląd ani temat wystawy nie był planowany przez twórców, kształtował się stopniowo bez choćby wstępnej koncepcji. W efekcie powstało sześć obiektów oraz ścieżka dźwiękowa z głosami uczestniczek i uczestników projektu, której można posłuchać, czytając skanując kod QR na wstawie.

Wystawa to już kolejne działanie CH Złote Tarasy wspierające osoby w spektrum autyzmu. Centrum handlowe od lat bierze udział w akcji Polska na Niebiesko w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, jak również wprowadziło tzw. ,,godziny ciszy”. W każdą środę od 17:00 do 19:00 muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnieniowym zostają wyciszone, by wspierać osoby w spektrum autyzmu, a także wszystkie osoby wysoko wrażliwe.

Przygotowanie wystawy: kuratorki - Aleksandra Rajska, Anna Szary; twórcy i twórczynie - Paulina Chodkowska, Sylwester Kwaśniewski, Dawid Mackiewicz, Wiktor Padzik, Marta Stańczyk, Dawid Wicha; projekt instalacji - Matylda Halkowicz, Marta Szostek; identyfikacja wizualna - Adrian Chytry; koordynacja - Joanna Saran