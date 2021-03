Złote Tarasy z wielkim formatem

W marcu br. do użytku zostały oddane cztery wielkoformatowe ekrany LED, zlokalizowane w sąsiedztwie strategicznych ciągów komunikacyjnych na terenie Złotych Tarasów. Nowoczesne nośniki uzupełniają ofertę powierzchni reklamowej w obiekcie handlowym.

Ekrany o powierzchni kolejno 27 mkw., 24 mkw. oraz dwa 14 mkw. zostały zainstalowane wewnątrz obiektu w miejscach najwyższej frekwencji, w okolicach schodów ruchomych oraz przejścia

z Dworca Centralnego do centrum handlowego. Nośniki mają za zadanie komunikację wydarzeń

w Złotych Tarasach, emisję materiałów informacyjnych, jak również reklamowych promujących ofertę najemców.

- Modernizacja obiektu oraz jego zasobów, jak nośniki digital signage to długofalowy cel w strategii centrum handlowego – mówi Maciej Sanetra, Dyrektor CH Złote Tarasy. – Montaż nowoczesnych ekranów LED to kolejny krok w zapewnianiu klientom materiałów informacyjno-reklamowych na najwyższym poziomie, a najemcom możliwości dotarcia ze swoimi ofertami do większego grona odbiorców – dodaje Maciej Sanetra.

Montaż nowych nośników to kontynuacja planu unowocześniania warszawskiego obiektu handlowego. W 2019 roku wdrożone zostały nowoczesne wayfindery z możliwością wytyczania trasy do wybranego lokalu oraz przeglądania ofert promocyjnych najemców. W tym samym roku CH Złote Tarasy uruchomiło autorską aplikację mobilną na system Android oraz IOS z programem lojalnościowym. Dodatkowo, przeprowadzony został remont trzech poziomów parkingu podziemnego wraz z wdrożeniem samoobsługowych kas parkingowych z możliwością wysyłania faktur na wskazany adres email. Dokonana została również wymiana wszystkich manualnych drzwi obrotowych na automatyczne.

Nowymi wielkoformatowymi ekranami, jak i mniejszymi nośnikami digitalowymi na terenie obiektu zarządza firma IMS S.A., z którą Złote Tarasy współpracują od 2007 roku w zakresie digital signage oraz audiomarketingu.