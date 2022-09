Zmiany i nowy najemca w Galerii Renova

Warszawską Galerię Renova należącą do Napollo czeka seria zmian, z której z pewnością będą zadowoleni klienci.

Wewnątrz obiektu toczy się przebudowa, która jest kontynuacją dotychczasowych modernizacji.

Już wkrótce w Renovie pojawi się nowa marka - TEDi. Będzie to jeden z największych sklepów w Galerii Renova.

Galeria Renova przy ul. Rembielińskiej 20 w Warszawie, to kameralne centrum handlowo-usługowe położone w sercu Targówka. Posiada dwa poziomy handlowe na ok. 13 000 mkw. oraz podziemny parking. Do największych najemców należą m.in. Stokrotka, Rossmann, Hebe, RTV Euro AGD, C&A, KiK, Pepco, Dealz, Kakadu, Empik, Coccodrillo, Greenpoint, Diverse, Top Secret oraz Fitness Zdrofit, Szkoła Tańca Egurolla, oraz Apteka Cosmedica, Cukiernia Sowa, Poczta Polska, PKO Bank Polski.

To właśnie pomysł wprowadzenia TEDi do oferty Renovy, wymaga dodatkowej przebudowy wnętrza galerii – salon tej marki o powierzchni ponad 700 mkw. będzie bowiem jednym z najbardziej przestronnych lokali w całej galerii. Już od jakiegoś czasu Napollo pracuje nad zmianami w tym obiekcie, relokuje niektóre salony i odświeża lokale, przygotowując je pod nowe marki. Niedawno miejsce zmienił Top Secret, który został przeniesiony do bardziej przestronnego lokalu na parterze galerii, naprzeciw Hebe. Teraz modernizujemy dalej Renovę, aby przyjąć markę TEDi. Wciąż staramy się podążać za trendami i oczekiwaniami naszych Klientów, dlatego uzupełniamy portfolio o nowe marki lub podnosimy jakość istniejących lokali (m.in. modernizacja salonu Rossmann czy Pepco). Marka TEDi z pewnością zyska popularność odwiedzających, tak jak stało się to w przypadku naszych parków handlowych N-Park w Gorzowie i Pszczynie, gdzie również otworzyliśmy sklepy tej marki - komentuje Dorota Beltrani, Dyrektor Komercjalizacji i Zarządzania w NAPOLLO.

TEDi posiada w swojej ofercie bardzo szeroki wybór artykułów.

TEDi posiada w swojej ofercie bardzo szeroki wybór artykułów pierwszej potrzeby, poczynając od kosmetycznych, drogeryjnych i toaletowych, poprzez artykuły samochodowe oraz książki, akcesoria i karmy dla zwierząt, ale też artykuły czyszczące i spożywcze. TEDi posiada już ponad 2.550 sklepów w całej Europie i około 24.000 pracowników w 10 krajach. Ideą ekspansji tej marki jest stworzenie gęstej sieci lokali, by każdy klient miał je na wyciągnięcie ręki.

Otwarcie sklepu TEDi planowane jest późną jesienią tego roku, i to nie koniec zmian w Renovie.











