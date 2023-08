Salon operatora Orange zmienił miejsce w Gemini Park Tychy. Od końca lipca klienci znajdą go na poziomie -1.

Orange zawiesił swój szyld w nowym miejscu w Gemini Park Tychy.

Podobne usługi w Gemini Park Tychy to: Canal+, Play, Timobile, Plus i Polsat Box.

Na poziomie 1 Gemini Park Tychy – tuż obok sklepów SFD i Diverse, naprzeciwko Media Expert klienci mogą skorzysta z usług salonu Orange. W nowym sklepie czekają m.in oferta telefonii mobilnej i stacjonarnej, dostęp do Internetu mobilnego i stacjonarnego.

Na powierzchni 36,6 tys. mkw. w Gemini Park Tychy znajdziemy blisko 130 sklepów, restauracji i punktów usługowych.

Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie uczęszczanej trasy DK1, łączącej m.in. Śląsk z Podbeskidziem, zaledwie 3,5 km od ścisłego centrum miasta. Właścicielem obiektu jest krakowski deweloper Gemini Holding.

W stacjonarnych salonach Orange klienci mogą bezpłatnie przenieść numer do Orange, doładować konto, otrzymać bezpłatny pakiet usług, poznać plany taryfowe dla firm. W ofercie Orange posiada modele telefonów, smartfony oraz akcesoria. Orange to również dostęp do telewizji cyfrowej w jakości HD oraz TV na życzenie. Operator ma w Polsce około siedemset salonów.

