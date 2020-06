Zmiany w Arkadach Wrocławskich

W ciągu miesiąca od zniesienia większości ograniczeń w funkcjonowaniu centrów handlowych w Arkadach Wrocławskich zdążyły zadebiutować trzy nowe marki. Do grona najemców należącego do Develia S.A. centrum handlowego dołączyły kolejno: EraJetModels, Mikola i 50 style. Natomiast na dachu Arkad Wrocławskich otwarto OH KINO Samochodowe.

W pierwszej połowie maja portfolio najemców należącego do Develia S.A. wrocławskiego centrum handlowego zasilił EraJetModels (68 mkw.), oficjalny detalista modeli samolotów najsłynniejszych światowych marek.

8 maja na poziomie 0 centrum handlowego swój salon otworzyła firma Mikola (104 mkw.), specjalizująca się w produkcji oraz montażu nowoczesnych i funkcjonalnych systemów osłonowych okien. Z kolei 10 czerwca poszerzyła się oferta modowa Arkad Wrocławskich. Na poziomie 0 rozpoczął działalność salon multibrandowy 50 style (301 mkw.), oferujący akcesoria i odzież w stylu sportowym, outdoorowym, lifestyle’owym i casualowym.

Tego samego dnia Arkady Wrocławskie we współpracy z OH KINO otworzyły też OH KINO Samochodowe. Zlokalizowane jest ono na dachu centrum handlowego i pomieści blisko 30 pojazdów. Dla niezmotoryzowanych z kolei przygotowano leżaki. OH KINO samochodowe ma status sali kinowej.