Zmiany w Atrium Plejada w Bytomiu. Nowi najemcy i modernizacja

W Atrium Plejada drogeria Rossmann przenosi się do nowej lokalizacji, o większej powierzchni i z bogatszą ofertą produktową.

We wrześniu do grona najemców dołączył młody koncept odzieżowy ze Śląska, warsztat Koszulkowy.

Wybrane sklepy przechodzą gruntowną modernizację.

Metamorfozie uległ Rossmann, który od 20 października przeniósł się do nowej lokalizacji i o większym, o ponad 200 m kw., metrażu. Drogeria zajmuje obecnie powierzchnię 549 m kw. i ulokowana jest tuż przy wejściu do galerii, od strony sklepu Jysk. W nowej lokalizacji rozszerzono dotychczasową ofertę z 14 tys. pozycji do 18,5 tys. artykułów.

- Większa powierzchnia Rossmana, jak i obecny wygląd i funkcjonalność drogerii, z pewnością przypadną bytomianom do gustu. Szeroki asortyment natomiast pozwoli klientom kompleksowo zaopatrzyć się na miejscu w różne produkty, takie jak kosmetyki, artykuły przemysłowe czy środki czystości do domu– mówi Joanna Plata, dyrektor Centrum Handlowego Atrium Plejada.

Od soboty ponownie dostępna dla bytomian jest apteka działająca pod szyldem Cosmedica, która także w ostatnich tygodniach przeszła gruntowną modernizację.

Nowe sklepy w Atrium Plejada

Do grona dotychczasowych najemców w połowie września dołączyła nowa polska marka odzieżowa, wywodząca się ze Śląska – Warsztat Koszulkowy. To miejsce, w którym powstają wyjątkowe kolorowe ubrania sportowe, z przeznaczeniem do biegania oraz górskich wycieczek. W ofercie sklepu znajdują się setki autorskich wzorów koszulek, bluz, legginsów i dodatków. Ponadto klienci mają możliwość zrealizowania w nim swoich wizji i stworzenia własnej odzieży sportowej, nawet pojedynczych egzemplarzy. Sklep mieści się w sąsiedztwie salonów CCC oraz Elf Zabawki.

Atrium Plejada_Warsztat Koszulkowy, fot. mat. prasowe

- Stale poszukujemy nowych rozwiązań zorientowanych na potrzeby klientów. Rozwój biznesów naszych najemców ma także pozytywny wpływ na przemiany w Atrium Plejada, czego najlepszym dowodem są metamorfozy i modernizacje niektórych punktów – drogerii Rossmann i apteki, w fazie przebudowy jest także sklep Jysk, który pomimo prac modernizacyjnych cały czas jest czynny. Cieszymy się również z obecności nowej marki – Warsztatu Koszulkowego, która zyskuje coraz większą popularność wśród klientów – dodaje Joanna Plata.