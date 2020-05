Zmiany w Galerii Bronowice

Lokal znajduje się na poziomie 0 i zajmuje powierzchnię 30 m kw. Ponadto, po rozbudowie, ponownie otworzył się tu salon home&you posiadający w swoim bogatym asortymencie wyposażenie wnętrz, na które składają się m.in. tkaniny i akcesoria przydatne w kuchni, sypialni czy łazience. Salon home&you znajduje się na poziomie 0 i zajmuje 584 m.kw. Na terenie Galerii Bronowice pojawił się również maseczkomat, w którym można zakupić certyfikowane maseczki ochronne.

Ponadto, po rozbudowie, ponownie otworzył się tu salon home&you. Posiada on w swojej ofercie wyposażenie wnętrz, w tym szeroki wybór akcesoriów i tkanin do dekoracji salonu, kuchni, jadalni, sypialni czy łazienki. Bogaty asortyment marki skierowany jest do tych, którzy cenią sobie piękno, wysoką jakość i oryginalność. Salon home&you to ciepłe i przytulne, a zarazem nowoczesne wnętrza, które zainspirują każdego klienta. Z okazji ponownego otwarcia marka przygotowała dla swoich klientów wyjątkową promocję -90% na drugą zakupioną rzecz, która obowiązuje w dniach 13-16 maja.

- Otwarcie salonu Silcare oraz rozbudowa lokalu home&you doskonale uzupełniają nasz tenant-mix. Dzięki tym zmianom odwiedzający mogą skorzystać z jeszcze większego spectrum możliwości i usług. Jestem przekonana, że oryginalne produkty sygnowane przez wspomniane marki zainteresują wielu klientów naszego centrum handlowego - mówi Aleksandra Rzońca, Dyrektor Galerii Bronowice.

To nie koniec zmian w Galerii Bronowice. Na terenie krakowskiego centrum handlowego pojawił się maseczkomat, w którym można zakupić maseczki ochronne posiadające certyfikat jakości OEKO-TEX. Oznacza to, że włóknina produkowana jest technologią mono- (PP) i bi-komponentową (PP+PP oraz PP+PE). Dzięki temu uzyskuje się jej większą miękkość, odpowiednią elastyczność, a co za tym idzie – wysoką jakość produktu. 4-warstwowe maseczki z kontrafałdą pakowane są po 5 szt. oraz 10 szt.