Stradivarius w Galerii Echo przejdzie remont w pierwszej połowie listopada. Klienci galerii zyskają sklep z nowym wnętrzem.

Nowy sklep powstaje w kieleckiej galerii.

Stradivarius odświeża wnętrze w Galerii Echo.

Galeria Echo zapowiedziała zmiany na swojej modowej mapie. Swój sklep w kieleckim obiekcie odświeża Stradivarius.

Galeria Echo należy do EPP. Powierzchnia całkowita obiektu to 159 tys. mkw., z czego 70 tys. mkw. to powierzchnia handlowa, która mieści 250 sklepów.

Marka Stradivarius narodziła się w 1994 r. w Barcelonie. Zaledwie 5 lat później dołączyła do rodziny Inditex. W 2008 r. w Bogocie (Kolumbia) otworzyła pierwszy sklep na kontynencie amerykańskim. Już rok później, po 15 latach działalności otworzyła 500. sklep w Grecji. W 2011 r. brand wkroczył w świat e-commerce, otwierając sklep internetowy. Sześć lat później zaczął sprzedawać ubrania za pośrednictwem ASOS i Zalando. Dziś Stradivarius jest obecny na 64 rynkach i posiada 850 sklepów.

