Zmiany w Galerii Jurajskiej

- Ostatnie tygodnie nie zniechęciły naszych najemców ani do planowanych miesiącami otwarć, ani do prac nad nową odsłoną swoich lokali. W efekcie, rozruch naszego centrum handlowego odbywa się nie tylko z udziałem ponad 93 proc. najemców, którzy już mogą działać, ale także z nowymi markami. Marki, które jeszcze nie otworzyły swoich sklepów, planują to zrobić lada dzień - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Wśród nowości, które klienci od 4 maja mogą znaleźć w ofercie Galerii Jurajskiej, jest salon z butami i galanterią skórzaną Venezia. Najemca zajął lokal mający 186 mkw.

- Cieszy nas to, że pomimo sytuacji, jaka dziś panuje na rynku, marki nie rezygnują z otwarć w Galerii Jurajskiej. Wręcz przeciwnie, ostatnie tygodnie wykorzystały na przygotowanie się do nich. To pokazuje, jak duże jest dziś zaufanie do naszego centrum jako stabilnego partnera biznesowego, także w tych trudnych czasach - mówi.

Venezia to już 13. salon z butami i galanterią skórzaną w Galerii Jurajskiej. Oprócz niej działają tutaj także m.in. sklepy: Kazar, Deichmann, CCC, Ochnik, eObuwie.pl, Gino Rossi, Ryłko, Wojas i Befado. Wszystkie te marki wraz z odmrożeniem oferty centrów handlowych wznowiły działalność w galerii w Częstochowie.



Ale nie tylko nowe marki pomimo trudnych czasów inwestują w Jurajskiej. Także wieloletni partnerzy przymierzają się do prac. Obecna w centrum od początku jego działalności perfumeria Douglas odebrała już nowy lokal. Marka przenosi się do salonu o powierzchni 310 mkw. w ramach poziomu "0".

Okres ograniczeń w handlu wykorzystała także marka Apart. Najemca niedawno rozpoczął remont swojego lokalu na poziomie "0". Także Wittchen wkrótce odbierze nowy lokal na poziomie „0”.

- W centrum postępuje rekomercjalizacja. Ci najemcy, którzy są z nami od lat, nie tylko decydują się na przedłużenie umów, ale w wielu przypadkach także na zmianę lokalizacji, wynajem większego lokalu czy remont i wprowadzenie nowego konceptu. Na taki krok od początku 2020 roku zdecydowało się 3 najemców. Teraz kolejni do nich dołączają - mówi Anna Borecka-Suda.