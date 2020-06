Zmiany w Galerii Tarnovia

– Otwarcie sklepu KappAhl odbiło się szerokim echem w Tarnowie, ponieważ to jedyny salon tej marki w mieście (...) - mówi Michał Małecki, dyrektor działu leasingu powierzchni handlowych w firmie CREAM Property Advisors, która jest zarządcą obiektu.

- (...) Galeria Tarnovia notuje coraz lepszą odwiedzalność. W ostatnim tygodniu maja odnotowaliśmy ponad 44-proc. wzrost odwiedzalności w stosunku do pierwszego tygodnia maja, gdy został wznowiony handel w galeriach. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się ponowne otwarcie salonu New Yorker, który przywitał gości na większej powierzchni i w nowym koncepcie – dodaje Michał Małecki.

Oprócz wspomnianych otwarć trwają prace w lokalu dla sieci Jysk. – „Odmrożenie” handlu było dla Galerii Tarnovia bardzo ważne, ponieważ wiele zapowiadanych wcześniej zmian nastąpiło właśnie w tym czasie, wzbogacając ofertę handlowo-usługową obiektu i przyciągając nowych klientów. Zadbaliśmy również o to, aby zakupy były bezpieczne i komfortowe, stosując się do wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia. Dodatkowo zamontowaliśmy automat ze środkami ochrony osobistej, w której klienci mogą zakupić maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekujące – zauważa Monika Kosiba, marketing manager Galerii Tarnovia. – Szykujemy się także do ponownego otwarcia kina, które nastąpi niebawem, o czym będziemy informować – dodaje.

Zmiany w ofercie Galerii Tarnovia trwają od stycznia 2019 roku. W tym czasie eksperci CREAM Property Advisors wynajęli łącznie ponad 7 tys. mkw., co stanowi ponad 40 proc. powierzchni GLA. Do grona najemców dołączyli tacy najemcy, jak m.in.: Biedronka, Jysk, Femestage by Eva Minge. Przedłużono umowy m.in. z sieciami: New Yorker, Rossmann, Douglas, Deichmann czy CCC.

Galeria Tarnovia działa na rynku od 2009 roku. Na ponad 17 tys. mkw. powierzchni handlowej działa 60 sklepów.