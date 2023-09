U najemcy Galerii Victoria w Wałbrzychu trwa remont: nowy salon z biżuterią szykuje marka Yes.

Sklep biżuteryjnej marki Yes czeka metamorfoza.

Nowy sklep sieci w Wałbrzychu ma być gotowy z końcem września.

Salon YES zmienia się dla klientów w Wałbrzychu. Po remoncie salonu w Galerii Victoria ma być prezentowana jeszcze bogatsza oferta i piękniejsze wnętrzem.

W czasie swojej ponad czterdziestoletniej historii marka YES rozwinęła sieć ponad 160 salonów odwiedzanych przez miłośników złotych czy srebrnych ozdób, niejednokrotnie wybierających tę najważniejszą biżuterię w życiu.

Jako marka rodzinna dba o stały rozwój poszukując nowych kanałów sprzedaży.

YES jako pierwsza marka jubilerska otworzyła sklep internetowy, a dziś chętnie korzysta również z możliwości sprzedaży w salonach outletowych. Jej mocną pozycję na rynku zagwarantowały nie tylko piękne kolekcje, ale też przesłanie skierowane do klientek marki. YES został stworzony przez kobiety głównie dla kobiet i chce wspierać, inspirować i dodawać im sił na każdym etapie ich życia. Kupując biżuterię, kupuje się emocje.

Galeria Victoria kompleksem handlowo-usługowo-rozrywkowym w Wałbrzychu. Obiekt posiada wieloekranowe kino (Cinema City), liczne restauracje i kawiarnie oraz oferujące klientom dostęp do znanych polskich i międzynarodowych marek. Całkowita powierzchnia centrum handlowego to około 80 tysięcy mkw., a powierzchnia najmu to 43 tysiące mkw. Dla klientów zmotoryzowanych przygotowano 1 390 naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych.

