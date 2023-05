Należący do EPP Pasaż Grunwaldzki odświeża ofertę, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Zmiany w obiekcie rozpoczęły się od wieloletniego najemcy wrocławskiego centrum – marki CCC.

Marka CCC relokowała się do zrealizowanego w nowym koncepcie lokalu na parterze.

Na powierzchni 580 mkw. zaoferuje klientom szeroki wybór obuwia damskiego, męskiego, dziecięcego, akcesoriów, a także produktów pielęgnacyjnych.

Otwarcie sklepu CCC w nowym miejscu to również zapowiedź nadchodzących zmian, których już niedługo doświadczą klienci jednego z największych centrów handlowych na Dolnym Śląsku.

Przemodelowujemy obecnie ofertę Pasażu Grunwaldzkiego, tak aby wyróżnić ją na rynku i jeszcze lepiej dopasować do profilu klienta naszego centrum. Stawiamy na kompleksowość, różnorodność i zaskakujące doświadczenia zakupowe. Wprowadzane przez nas zmiany pozwalają nawiązywać współpracę z nowymi konceptami, o których już wkrótce będziemy informować. Również nasi dotychczasowi najemcy wykorzystują je jako okazję do rozwoju, np. marka CCC otworzyła salon w nowej odsłonie, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowie na potrzeby klientów Pasażu Grunwaldzkiego – mówi Tomasz Nowakowski, Asset Manager w EPP.

CCC w Pasażu Grunwaldzkim. Fot. Mat. pras.

W asortymencie multibrandu CCC klienci znajdą najmodniejsze buty, torebki i akcesoria od wielu znanych marek. Aby ułatwić podjęcie decyzji, w sklepie CCC klienci mogą skorzystać z innowacyjnego skanera esize.me, dzięki któremu otrzymają wszystkie parametry niezbędne do prawidłowego dopasowania produktu. Raz wykonany pomiar w lokalu CCC umożliwi komfortowe dokonanie kolejnych zakupów obuwia, niezależnie od wybranego kanału sprzedaży. Dodatkowo klienci wrocławskiego centrum mogą skorzystać z usługi Click&Collect, umożliwiającej zamówienie dowolnego produktu z asortymentu online i jego bezpłatny odbiór w sklepie stacjonarnym CCC. Oprócz udogodnień, salon CCC wita mieszkańców Wrocławia i okolic odświeżonym, unowocześnionym wnętrzem już od progu, dzięki szerszemu, przeszklonemu wejściu. Ponadto sklep podzielono według sekcji produktowych, co ułatwia nawigację po przestrzeni i usprawnia zakupy.

Zlokalizowany w samym sercu Wrocławia Pasaż Grunwaldzki to jedno z największych centrów handlowo-rozrywkowych na Dolnym Śląsku. Jest to ulubione miejsce zakupów i spotkań mieszkańców oraz wizytówka wrocławskiego Placu Grunwaldzkiego. Kompleksową ofertę centrum zajmującego powierzchnię 48 tys. mkw. tworzy ponad 180 punktów handlowych, usługowych oraz restauracyjnych. W centrum znajduje się 11-salowe Multikino, klub sportowy Fitness Academy oraz pierwszy we Wrocławiu nowoczesny food hall z licznymi restauracjami i kawiarniami, działający pod nazwą FOODSTACJA, inspirowany kultowymi miejscami miasta. Do dyspozycji klientów jest 1400 miejsc na zadaszonym wielopoziomowym parkingu, postój taksówek oraz samoobsługowa stacja wypożyczania rowerów miejskich. Szeroki wybór znanych marek oraz bogaty kalendarz unikalnych imprez i atrakcji sprawiają, że Pasaż Grunwaldzki jest idealnym wyborem na udane zakupy oraz spędzenie wolnego czasu.

