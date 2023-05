Od 3 lipca w większości podkategorii na Allegro prowizja nie będzie zależeć od ceny kupowanego produktu. Platforma będzie pokazywać sprzedawcom nie tylko stawki brutto, lecz także netto - podaje wirtualnemedia.pl.

Platforma wprowadzi minimalną wartość prowizji we wszystkich kategoriach: 25 groszy netto (czyli 31 groszy brutto). Obecnie minimalna wartość prowizji różni się w zależności od kategorii, jest to od 30 groszy do 1 zł brutto.

Allegro to najpopularniejsza platforma e-commerce w Polsce. W kwietniu br. zanotowała 18,95 mln użytkowników, 57,65 proc. zasięgu oraz godzinę, 51 minut i 46 sekund średniego czasu korzystania, a Allegro Lokalnie, gdzie oferty mogą wystawiać sprzedawcy bez konto firmowych, miało 6,73 mln użytkowników, 20,48 proc. zasięgu oraz 8 minut i 23 sekundy przeciętnego czasu korzystania (dane z Mediapanelu).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl