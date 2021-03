Zmiany w znanym warszawskim centrum handlowym. Ma się zmienić w miejsce spotkań

Nowy food court i strefa zabaw - to tylko część zmian, jakim podlega warszawskie centrum handlowe Atrium Reduta. Trwa proces przebudowy obiektu i odświeżania części wspólnych.

Centrum handlowe Reduta kontynuuje również intensywne repozycjonowanie. Efektem trwających prac będzie nowa przestrzeń restauracyjna oraz sąsiadująca z nią strefa zabaw dla dzieci. Centrum planuje również udostępnienie nowatorskiej wielofunkcyjnej przestrzeni rozrywkowej dla rodzin.

atrium_reduta_nowy_food_court.jpg

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W zmodernizowanym wnętrzu galerii powstanie strefa food court z ofertą 6 nowych konceptów gastronomicznych. Swój apetyt zaspokoją tu zarówno miłośnicy miejskiego szybkiego jedzenia, zwolennicy kuchni śródziemnomorskiej, azjatyckiej, jak i amatorzy menu w tradycyjnym domowym wydaniu. Strefa przyciągnie nie tylko bogactwem smaków, ale również sąsiadującą z nią przestrzenią rozrywkową – idealną do dziecięcych zabaw i wspólnego spędzania wolnego czasu. Restauracje, kawiarenki, swobodna atmosfera

i przyjazne, nowoczesne wnętrza pełne zrównoważonych rozwiązań architektonicznych – to zapowiedź zmian, jakie czekają gości Atrium Reduta.

Miejsce spotkań, zabawy i relaksu

Nowatorsko zaprojektowane przestrzenie Atrium Reduta będą przede wszystkim miejscem spotkań. Swoją funkcjonalnością i architekturą mają inspirować do tego, by się zatrzymać – usiąść, zjeść, porozmawiać, wspólnie spędzić czas wolny - z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi, odpocząć po szkole czy pracy. Skłonić ma nas do tego otwarta przestrzeń z licznymi stołami i miejscami siedzącymi, bogactwo naturalnych rozwiązań i przepełnione zielenią otoczenie.

Angażująca przestrzeń dla rodzin

W nowych wnętrzach warszawskiej galerii powstanie również unikalna strefa zaprojektowana z myślą o rodzinach z dziećmi. Będzie to przestrzeń dostosowana do potrzeb zarówno maluchów, jak i starszaków. Dzieci znajdą w niej angażującą i interaktywną rozrywkę, natomiast rodzice miejsce do odpoczynku i rozmowy.