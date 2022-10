Na terenie o powierzchni 33 hektarów, w gminie Miedziana Góra koło Kielc, miała powstać Galeria Kielce. Do sądu wpłynął pozew o rozwiązanie spółki, będącej inwestorem.

O budowie centrum handlowego na ogromnym terenie o powierzchni 33 hektarów, w gminie Miedziana Góra koło Kielc, głośno było już w 2011 roku. Centrum handlowe Galeria Kielce, miało powstać na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S74 i S7, w obrębie węzła Kostomłoty. Powierzchnia handlowa wynosić miała około 102 tys. mkw. Dla klientów powstać miał parking na 7600 miejsc. W skład wielofunkcyjnego centrum handlowego miały wejść market typu dom i ogród, galeria handlowa, hipermarket spożywczy, retail park, czyli sklepy wielkopowierzchniowe oraz market meblowy i market sportowy. Planowano zatrudnić tu ponad 2 tysiące osób. Przy galerii miała powstać pierwsza IKEA w regionie świętokrzyskim. Budowa miała ruszyć wiosną 2014 roku, a otwarcie centrum dla klientów zaplanowano na drugi kwartał 2015 roku.

Do budowy nie doszło ze względu na trwający konflikt wspólników spółki NCT Inwestycje Świętokrzyskie I, do której należał teren w Miedzianej Górze. Założyły ją firmy Rank Progress i Nalepa Capital Trust. Konflikt dotyczył między innymi zwrotu pożyczek i przeniesienia udziałów zakończył się zabezpieczeniem przez sąd postanowieniem o upadłości, które uprawomocniło się pod koniec 2020 roku.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto jesienią 2021 roku umorzył postępowanie upadłościowe, uznając, że obie strony, będące jedynymi wierzycielami upadłej spółki (łącznie na ponad 100 mln zł) wykorzystują postępowanie „jedynie dla realizacji ich indywidualnych interesów".

Jak poinformował kielecki oddział portalu Wyborcza.pl, do sądu wpłynął obecnie pozew o rozwiązanie spółki NCT Inwestycje Świętokrzyskie I. Pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy złożyła spółka Progress IV, czyli jeden ze współwłaścicieli NCT Inwestycje Świętokrzyskie I. Drugim ze współwłaścicieli NCT Inwestycje Świętokrzyskie I jest Nalepa Capital Trust. Obaj wspólnicy przez lata skupowali grunty pod to przedsięwzięcie.

Syndyk kilkukrotnie wystawiał na sprzedaż 55 niezabudowanych działek o powierzchni przeszło 33 ha, na których miała stanąć galeria.

