Prace budowlane na terenie Karuzeli w Białej Podlaskiej dobiegły końca, a najemcy przygotowują już swoje salony do przyjęcia pierwszych klientów. Inauguracja Karuzeli odbędzie się 13 września.

Z tej okazji właściciele obiektu zaplanowali dwa dni pełne atrakcji dla swoich pierwszych gości.

Park handlowy w Białej Podlaskiej na łącznej powierzchni blisko 28 000 mkw. zapewni bogatą ofertę w 30 sklepach.

Wiele z nich zdecydowało na otwarcie pierwszych swoich salonów w tym mieście.

Już niebawem do portfolio centrów handlowych Karuzela liczących obecnie osiem obiektów na terenie kraju, dołączy nowy retail park w Białej Podlaskiej. W chwili otwarcia inwestycji, czyli 13 września, stanie się ona największym działającym kompleksem handlowym w całym regionie zapewniającym najszerszą ofertę zakupową.

Na powierzchni ok. 28 000 mkw. GLA klienci będą mogli znaleźć sklepy popularnych i cenionych marek, jak np.: Reserved, Sinsay, House, Cropp, CCC, Pepco, 4F, Media Expert, Martes Sport, Rossmann czy keas.

W gronie najemców znajdzie się także szeroki zestaw marek, które dotychczas nie były dostępne w mieście, czyli New Yorker, HalfPrice, Apart, Home&You, Douglas, Dealz, Action, Tedi czy Kakadu Zoo. Ponadto w najnowszym koncepcie zostanie otwarty także supermarket sieci Lidl. Na terenie kompleksu działać też będzie jedyny pełnowymiarowy w regionie sklep meblowy Agata o powierzchni ponad 7 000 mkw. Do końca roku planowane jest otwarcie sklepu Bricomarché, który zapewni ok. 25 tysięcy produktów z działów majsterkowanie, budowanie, dekoracja i ogród.

Karuzela, Biała Podlaska. Fot. Mat. pras.

Karuzela w Białej Podlaskiej przy ul. Sportowej to nowoczesny kompleks typu convenience, który wyróżnia także dogodna lokalizacja z dostępem z drogi wojewódzkiej 812. Park handlowy zapewnia zmotoryzowanym klientom 930 miejsc parkingowych oferując tym samym największy parking w mieście.

