Znamy datę otwarcia pierwszego sklepu Eurospar w Płocku

W lokalu zajmowanym aktualnie przez Piotra i Pawła rozpoczęły się prace modernizacyjne. Docelowo EUROPSPAR będzie działał na powierzchni 1 600 mkw., która zostanie zaadaptowana również na potrzeby bistro z przekąskami i ciepłymi daniami. SPAR w Galerii Wisła będzie pierwszym z marketów sieci w Płocku.

Otwarcie EUROSPAR będzie jednocześnie zakończeniem kolejnego etapu repozycjonowania centrum.

- Galeria Wisła przechodzi obecnie zmiany w zakresie portfolio najemców, czego przykładem jest wzbogacenie jej oferty modowej, obuwniczej i sportowej. Na początku lutego swój salon otworzyła tutaj marka Martes Sport, a w ostatnich miesiącach TKMaxx, CCC, Kazar Studio, Prima Moda i Me Like You Pink. Dodatkowo, swoje umowy przedłużyło 30 najemców, a wielu z nich zdecydowało się na powiększenie metrażu sklepów. Przykładem jest BIG STAR, Monnari i Rossmann - mówi Mariusz Czerwiak, Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

- Zmiany, które zachodzą w Galerii Wisła, w tym modernizacja strefy gastronomicznej, bardzo dobrze odzwierciadlają aktualne trendy na rynku handlowym w Polsce. Nasycenie powierzchnią handlową jest wysokie, sam sektor staje się coraz bardziej dojrzały, co w praktyce oznacza, że wiele obiektów wymaga przeorganizowania powierzchni, jej odświeżenia i wprowadzenia nowej strategii związanej z komercjalizacją. Dzięki temu również mieszkańcy mniejszych miast mają dostęp do kompleksowej oferty zakupowej i rozrywkowej - mówi Agnieszka Nowak, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Handlowymi w MVGM w Polsce.

Otwarta 2008 roku Galeria Wisła była pierwszym nowoczesnym centrum handlowo - rozrywkowym w regionie. Powierzchnia całkowita obiektu to 54 tys. mkw., z czego powierzchnia handlowa wynosi blisko 23 tys. mkw.