Centrum Handlowe Fort Wola zostanie otwarte 16 lutego 2023 r. Odmieniony obiekt odda do dyspozycji klientów oraz najemców w sumie 22 tys. mkw. powierzchni, którą zajmą łącznie 72 lokale.

Prace budowlane nad nowym kształtem Fortu Wola miały zostać zakończone w listopadzie br., jednak opóźnienie jest efektem wojny w Ukrainie.

Do grona najemców Fortu Wola dołączyli TEDI (830 mkw.) i Vision Express (95 mkw.).

Głównym operatorem spożywczym Fortu Wola będzie Kaufland, który zajmie powierzchnię całkowitą wynoszącą ponad 5 200 mkw.

Kolejnym dużym najemcą Fortu Wola jest HalfPrice, którego salon liczy 2252 mkw. i CCC - 642 mkw.

Prace budowlane nad nowym kształtem Fortu Wola rozpoczęły się w czerwcu i pierwotnie miały zostać zakończone w listopadzie br.

Wnętrze obiektu przeszło gruntowną metamorfozę, a do najnowszych trendów dopasowywana jest nie tylko oferta sklepów, ale także segment customer experience.

Projekt zakłada przekształcenie istniejącego centrum handlowego pierwszej generacji w wygodne miejsce codziennych zakupów, przede wszystkim dla klientów z najbliższej okolicy.

Wygodny i klimatyczny food court

Jednym z kluczowych elementów wchodzącym w skład kompleksowej modernizacji Fortu Wola jest zmiana designu, odnowienie części wspólnych: korytarzy, łazienek, powstanie również wygodny i klimatyczny food court. Architekci pracujący nad ostateczną koncepcją obiektu przygotowali projekt dostosowany do panujących trendów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Efekty prac tj. odnowienie elewacji czy nowe logo można zobaczyć już dziś.

Odmieniony Fort Wola odda do dyspozycji klientów oraz najemców w sumie 22 tys. mkw., którą zajmą łącznie 72 lokale.

Do grona najemców dołączyli TEDI (830 mkw. ) i Vision Express (95 mkw.). Głównym operatorem spożywczym centrum będzie Kaufland, który zajmie powierzchnię całkowitą wynoszącą ponad 5 200 mkw. Kolejnym dużym najemcą jest HalfPrice, którego salon liczy 2252 mkw. i CCC - 642 mkw.

Grupa LPP otworzy aż trzy sklepy w zmodernizowanym Forcie Wola. Klienci będą mieli możliwość skorzystania z oferty marek Sinsay (1000 mkw.), House (520 mkw.), czy Cropp (500mkw.).

Do grona najemców należą także: Hebe (300 mkw.), Wyjątkowy Prezent, AM Jubiler, biura podróży Itaka i Sun Way Travel, salon optyczny Style Optic, Bukieciarnia.Flowers, Piekarnia i Cukiernia Otrębusy, Trafika, Salon manicure, kantor oraz punkty dorabiania kluczy i usług szewskich. Ponadto ofertę wzbogaci klub fitess- Zdrofit oraz sala zabaw dla dzieci.

