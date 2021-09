Znana amerykańska marka wchodzi do Galerii Jurajskiej

Popularna amerykańska marka zasili ofertę modową Galerii Jurajskiej.

Nowym najemcą największego centrum handlowego w Częstochowie została sieć sklepów Foot Locker,

Foot Locker zajmie lokal mający ok. 315 mkw.

Foot Locker to jeden z największych globalnych brandów, posiadająca na całym świecie blisko 3 tys. sklepów. W samej Europie sieć dysponuje ponad 620 punktami w ponad 20 krajach. 30-letnia historia i rozwinięta sieć sprawiają, że Foot Locker to dziś wiodący, światowy sprzedawca zarówno obuwia sportowego, jak i odzieży sportowej.

W asortymencie sklepów można znaleźć kilkadziesiąt międzynarodowych marek sportowych i streeatwearowych, w tym m.in.: Nike, adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans, New Balance, Asics, Buffalo, Crocs, Under Armour, Salomon, Reebok czy Timberland. Oferta natomiast skierowana jest do kobiet, mężczyzn oraz dzieci i obejmuje: buty, ubrania oraz akcesoria.

Sklep Foot Locker w Galerii Jurajskiej będzie pierwszym tej marki w tej części woj. śląskiego i dopiero 7. w Polsce.

– Foot Locker to marka doskonale znana i niezwykle popularna na całym świecie, będąca od kilku już dekad nieodzownym elementem europejskiej kultury ulicznej, sceny sneakersowej czy sportowego stylu życia. Teraz, po raz pierwszy, zawita także do Częstochowy – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. – Dzięki otwarciu wzmocniona zostanie oferta modowa galerii, jak i oferta sportowa. Co jednak najistotniejsze dla klientów, w centrum pojawią się nowe, kultowe marki, w tym specjalne linie i kolekcje, jakie te brandy tworzą. Ciekawa oferta sprawi, że powstanie unikalna destynacja zakupowa w regionie, która stanie się hitem, zwłaszcza wśród fanów street style’u – dodaje.



Nowy sklep będzie 80 z szeroko pojętą ofertą fashion w Galerii Jurajskiej, a także 9 z ofertą sportową i streetwearową. W tennat mix’ie można znaleźć już takie marki jak: adidas, Nike, 4F, Puma, a także multibrandy: Sizeer i Intersport.

– Mimo trudnej sytuacji z jaką wciąż mierzy się rynek retail, Galeria Jurajska znajduje się stale na orbicie zainteresowań dużych polskich i zagranicznych brandów, czego najlepszym przykładem jest ostatnia umowa z HalfPrice i teraz kolejna z Foot Locker – mówi Anna Borecka-Suda.