Znana blogerka otwiera pop-up w Galerii Bałtyckiej

Jessica Mercedes Kirschner, jedna z najbardziej znanych polskich blogerek modowych, mająca na koncie współpracę z wieloma markami światowymi, to nie tylko ceniona influencerka, ale także dziewczyna z ambicjami biznesowymi. Do jej portfolio należy marka kostiumów kąpielowych Moiess Swimwear oraz autorski brand Veclaim oferujący ubrania dla kobiet. Marka Veclaim, która powstała w 2018 roku i odnotowała duży sukces w sprzedaży online, teraz idzie dalej i po butiku w Warszawie, otwiera oficjalny pop-up store. Powstanie on w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i będzie działał przez 3 miesiące.

- W procesie tworzenia idealnego dla naszego centrum doboru najemców, czyli tak zwanego tenant mix, bierzemy oczywiście pod uwagę marki o ugruntowanej pozycji w sprzedaży offline, jednak staramy się je uzupełniać o brandy młode i niszowe, które swoją handlową działalność nierzadko rozpoczęły online - mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. - Tego typu zróżnicowanie oferty powoduje, że przyciągamy do naszego centrum ,szeroką grupę odbiorców, w tym także osoby młode, dla których podstawową formą zakupów są zakupy online. Widzimy jednak, że również one cenią sobie możliwość zetknięcia się z ulubioną marką w tak zwanym realu, gdy mogą dotknąć czy przymierzyć dany produkt, ale także poczuć filozofię marki przejawiającą się choćby w indywidualnym podejściu do klienta - dodaje.

Marcin Łukasiewicz podkreśla, że tego typu współpraca z młodymi markami nie byłaby możliwa, gdyby nie coraz bardziej popularna forma tworzenia pop-up'ów, czyli sklepów czasowych. - Ten koncept wydaje się ciekawy choćby dlatego, że pozwala zainteresować ofertą centrum młodych, wymagających klientów, którzy przez dostęp do technologii mają właściwie nieograniczone możliwości robienia zakupów, ale jednocześnie daje szansę początkującym markom zaprezentować swoją ofertę w przestrzeni dużych galerii handlowych - mówi Marcin Łukasiewicz.

- Pomimo że zarówno dla mnie, jak i moich marek, naturalne wydaje się funkcjonowanie w środowisku online, zdaję sobie sprawę, że klienci często potrzebują fizycznego zetknięcia się z marką i jej produktami. Mam nadzieję, że obecność Veclaim w tak popularnej galerii, jaką jest Galeria Bałtycka, nie tylko pozwoli moim fanom na jeszcze lepsze poznanie marki, ale także rozszerzy rozpoznawalność projektów Veclaim daleko poza grupę moich odbiorców - mówi Jessica Mercedes.

Otwarcie pop-upu Veclaim w Galerii Bałtyckiej odbędzie się w sobotę, 29 lutego o godz. 13. W otwarciu udział weźmie Jessica Mercedes.