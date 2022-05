Znana kluboksięgarnia znika z rynku

Kluboksięgarnia Badet to największa w stolicy placówka specjalnie dla dzieci i rodziców.

W księgarni organizowane są literackie zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, a także warsztaty i zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli.

“Żegnamy się. Na dobre. To było wspaniałe 17,5 roku. 30 czerwca 2022 r. zamykamy księgarnię Badet na stałe. Działamy jeszcze – i to bardzo intensywnie – przez te ostatnie 2 miesiące! Przychodźcie, póki można. Wciąż robimy zajęcia, ostatnie spotkania z artystami, imprezy, premiery literackie. Codziennie, do końca – tak, jak zawsze. Nadal można u nas zamówić promocję książki albo najlepsze w Warszawie (no powiedzmy to sobie wreszcie) urodziny inspirowane książkami dla dzieci” – czytamy na profilu księgarni na Facebooku.

Badet rozpoczynał działalność od księgarni wysyłkowej przy ul. Kolejowej w Warszawie. Potem przeniosła się do lokalu przy ul. Wandy Rutkiewicz, a w 2009 r. do nowej siedziby w Wilanowie.

