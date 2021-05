Znana marka pierwszym najemcą nowj części Gemini Park Tychy

Rozbudowa Gemini Park Tychy jest coraz bliżej finiszu. W efekcie, centrum handlowe zyska ok. 7,5 tys. m kw. powiększając się aż do 44 tys. mkw.

Action zajmie lokal mający 915 m kw. To pierwszy najemca, który pojawi się w rozbudowywanej, nowej części Gemini Park.

Pochodząca z Holandii sieć sklepów jest dziś jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Posiada już blisko 120 punktów w całym kraju i ponad 1700 w 9 krajach Europy.

- Rozbudowa Gemini Park postępuje, a to doskonały moment, aby zacząć ujawniać najemców nowej części. Action to marka, która w ostatnich miesiącach podbija polski rynek, tworząc jedną z najszybciej rozwijających się sieci w kraju. Jednym z elementów tego rozwoju będzie nowy sklep Action w większym Gemini Park - mówi Daniel Słuchocki, Head of Lease w Gemini Holding.



Jak podkreśla przedstawiciel leasingu, Action idealnie wpasuje się w Gemini Park. - Sklepy Action stale zyskują na popularności, szybko zdobywając nie tylko rynek, ale przede wszystkim stałych klientów. Wejście tej marki do Gemini Park nie tylko dopełni naszą rodzinną ofertę, wprowadzając do niej wiele nowych elementów, ale przede wszystkim przyciągnie nowych klientów z Tychów i okolic - dodaje.



Action będzie już piątym najemcą Gemini Park w kategorii value retailers. Oprócz sklepu sieci, w obiekcie już działają takie marki jak Dealz, TEDi, Pepco i KiK. W centrum działa także dwóch dużych najemców formatu off-price - HalfPrice (nowy format CCC), a także TK Maxx.



- W naszym rozwoju stawiamy na zróżnicowaną ofertę, która nie tylko odpowiada na różne oczekiwania klientów, w różnym wieku, ale przede wszystkim współgra z rynkowymi trendami związanymi z rozwojem nowoczesnego tenant mixu. Tym samym tworzymy uniwersalną, komplementarną i kompaktową ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie - podkreśla Słuchocki.



Nowy sklep Action ulokowany będzie na poziomie 0 nowej części Gemini Park. Jego otwarcie planuje się jeszcze latem tego roku i co ciekawe, przed otwarciem nowej części galerii.