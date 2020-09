Znana marka w centrach i parkach handlowych MMG

Obiekty Master Management Group to popularne parki handlowe i centra handlowe, obecne niemal w całej Polsce, o łącznej powierzchni ponad 100 tysięcy mkw. To najczęściej dominujące miejsca zakupów w swoich lokalizacjach, z dobrym dostępem zarówno dla klientów z najbliższych okolic,

jak również przyjezdnych z bardziej oddalonych części miast czy regionów. Obiekty działają w strategicznych lokalizacjach na przedmieściach, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg szybkiego ruchu.

- Action to solidny partner biznesowy. Nasze negocjacje, które przypadły na trudny czas pandemii, przebiegały bardzo sprawnie i rzeczowo. Jestem przekonana, że sklepy tej popularnej marki w obiektach Master Management Group doskonale spełnią oczekiwania naszych klientów – mówi Anna Polak, Head of Leasing, Master Management Group. - Wejście sieci Action do naszego portfolio to dowód na duży potencjał destynacji zakupowych, które stworzyliśmy - podkreśla Anna Polak.

- Na lokalizację sklepów Action wybieramy przede wszystkim parki i centra handlowe, które cieszą się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, są położone w miejscach łatwo dostępnych

dla klientów i oferują atrakcyjny mix najemców. Obiekty Master Management Group spełniają

te warunki, dlatego bardzo dobrze wpisują się w naszą strategię rozwoju na polskim rynku. Z kolei marka Action świetnie uzupełnia ich ofertę – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Park handlowy w Szczecinie położony jest w popularnej strefie handlowej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Sprawne dotarcie na zakupy umożliwia pobliska droga krajowa nr 10, stanowiąca główny dojazd do centrum miasta. Obiekt w Piekarach Śląskich jest zlokalizowany w pobliżu wjazdu na autostradę A1, również w gęstej zabudowie mieszkaniowej. Sklepy Action, otwarte w sierpniu tego roku, uzupełnią tam mocną ofertę popularnych marek, jak: Media Markt, Media Expert, Decathlon, Jula, Komfort, Bricomarche, CCC czy Rossman. Centrum w Poznaniu mieści się z kolei w popularnej, dobrze prosperującej dzielnicy Poznań – Jeżyce.

Tam sklep Action otwarty zostanie jesienią tego roku.

- Naszym celem jest strategiczna rozbudowa oferty parków handlowych i wzmacnianie ich atrakcyjności, zarówno dla klientów detalicznych, jak również inwestorów. W naszych działaniach jako zarządca koncentrujemy się na budowaniu dobrych doświadczeń zakupowych, generowaniu solidnej dynamiki wzrostu wartości sprzedaży w sklepach naszych najemców, a w konsekwencji również podnoszeniu wartości samych obiektów - mówi Paul Kuśmierz, prezes Master Management Group.