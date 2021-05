Znana pizzeria wraca w wielkim stylu

Nowe wnętrza to efekt starań, by lokal łączył rożne funkcje. Restauracja przy Piotrkowskiej 41 to nie tylko pizzeria, ale i bistro, cocktail bar oraz miejsce weekendowych i wieczornych spotkań, a także lokal idealny do pracy w ciągu dnia. Wystrój i aranżacja przestrzeni ma pozwalać oderwać się od codzienności.

- Czerwone, klinkierowe cegły, wygodne loże, betonowe ściany, duże witryny i otwarta przestrzeń, to udany przepis na pizzerię DaGrasso. Ważnym punktem było powiększenie lokalu, w tym rezygnacja ze ścian działowych i podwieszanego sufitu, aby nadać wnętrzom lofotowego charakteru – mówi Leszek Szwajcer.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Właśnie trwają końcowe prace przystosowania sali restauracyjnej aby zespół mógł pod koniec maja przywitać gości wewnątrz. Do tego czasu łodzianie mogą zamawiać pyszną pizzę z dostawą do domu, a zgodnie z informacjami rządowymi również od 15 maja w ogródku gastronomicznym.