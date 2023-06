Znana na świecie marka odzieżowa, z charakterystycznym zielonym logo United Colors of Benetton, jest od lat silnie zaangażowana w prace na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz równości ludzi i społeczeństwa w okresie transformacji. Zaangażowanie to idzie w parze z celami oraz działaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju Factory, zapewniającymi pozytywny wpływ na środowisko i społeczności.

Pozyskanie nowych partnerów do portfolio najemców śląskiego outletu jest kontynuacją naszej intensywnej pracy w tym obszarze. Wkrótce do naszego projektu dołączą kolejne międzynarodowe marki. Przed nami czas intensywnego wzrostu. Do zobaczenia podczas kolejnego otwarcia nowego salonu outletowego w Factory Gliwice – mówi Andrea Aburrà, Head of Leasing Neinver w Polsce i Włoszech.