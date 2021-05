Znane i lubiane marki dołączyły do najemców Atrium Targówek

Atrium Targówek systematycznie rozbudowuje ofertę z segmentu fashion.

Klienci centrum mają do dyspozycji szerokie portfolio brandów odzieżowych m.in. z grupy Inditex oraz LPP.

Teraz dołączyły do nich trzy kolejne, dobrze znane i lubiane marki – z bogatą ofertą obuwia oraz odzieży.

W sposób znaczący dopełnią one propozycję modową obiektu. Będą też odpowiedzią na potrzeby osób aktywnych i amatorów sportów.

Kultowe marki

New Balance to jeden z najstarszych brandów sportowych na świecie. Specjalizuje się przede wszystkim

w obuwiu do biegania, ale jego oferta obejmuje również tekstylia i akcesoria sportowe oraz lifestylowe. Sportowcy, jak i zwolennicy stylu casual znajdą w nowym salonie obuwie idealnie dopasowujące się do stopy, zapewniające komfort podczas uprawiania różnego rodzaju dyscyplin czy też miejskich spacerów. Marka poświęca także dużo uwagi kwestiom zrównoważonej produkcji. Symbolem zielonego liścia wyróżnione są produkty New Balance, które w co najmniej 50% wykonano z materiałów przyjaznych środowisku – pochodzących z recyklingu lub organicznych. Nowy salon ma ponad 180 mkw. powierzchni i jest zlokalizowany przy wejściu A, w pobliżu sklepu H&M.

Miłośników aktywnego trybu życia i różnorodności z pewnością ucieszy pojawienie się w Atrium Targówek nowego salonu DIVERSE. Marka projektuje ubrania i obuwie z myślą o niebanalnych potrzebach osób energicznych, pewnych siebie, które poszukują wygody w dobrym stylu i odpowiedniej jakości. Kolekcje DIVERSE powstają od niemal 30 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nowo otwarty salon znajduje się w samym sercu centrum, w pobliżu wjazdu na parking i ma ponad 280 mkw. powierzchni.

Od teraz w Atrium Targówek będzie można również kupić słynne oryginalne Crocsy. Marka Crocs™ jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnego obuwia dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Wszystkie modele są produkowane z Croslite™ - zastrzeżonego, rewolucyjnego technologicznie materiału, który nadaje obuwiu miękkość, wygodę i lekkość. Salon obuwniczy znajduje się przy wejściu A do Atrium Targówek.