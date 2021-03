Znane marki ze wsparciem z Tarczy. Kto dostał, a kto jeszcze czeka?

Wśród firm z którymi podpisano umowy na wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 dla dużych firm znaleźli się m.in.:

- Gastromall Group (pożyczka płynnościowa: 1,2 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 2,8 mln zł)

- Green Coffee (pożyczka płynnościowa: 3 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 5,02 mln zł️)

- Intersport Polska (pożyczka płynnościowa: 25 mln zł️)

- Kazar Group (pożyczka preferencyjna: ok 4,5 mln zł)

- Jubiler (pożyczka preferencyjna: ok. 0,8 mln z)

- Lagardere Duty Free (pożyczka preferencyjna: ok. 11,4 mln zł️)

- Lagardere Travel Retail (pożyczka preferencyjna: ok. 14,3 mln zł️)

- Thai Wok (pożyczka preferencyjna: ok. 1,4 mln zł️)

- Venezia (pożyczka płynnościowa: 30 mln zł️, pożyczka preferencyjna: 5,6 mln zł️)

- VIVE Textile Recycling (pożyczka preferencyjna: 9 mln zł️, pożyczka płynnościowa: 11 mln zł️)

- Wittchen (pożyczka preferencyjna: 2 mln zł️)

- Wojas (pożyczka płynnościowa: 26,4 mln zł️)

