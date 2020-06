Znane marki zostają na dłużej w Galerii Gniezno

Dla marki Reserved jest to jedyny stacjonarny salon sprzedaży Reserved w Gnieźnie.

Apteka Vita-Pharm w Galerii Gniezno to jedna z dwóch lokalizacji marki w mieście. Szeroki asortyment, profesjonalna obsługa oraz atrakcyjne ceny przyciągają wielu Klientów.

- Dbamy o to, by nasze Centrum było miejscem, do którego chce się wracać. Potrzeby Klientów wyznaczają kierunek naszych dalszych działań. Tak było również w tym przypadku. Cieszy nas, że znane i cenione marki kontynuują swoją obecność właśnie w naszej Galerii. To dobra wiadomość nie tylko dla nas jako Centrum, ale przede wszystkim dla naszych klientów – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor CH Galeria Gniezno.