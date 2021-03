Znani i lubiani wchodzą do centrum Okęcie Park

W latach 2019/2020 r. Okęcie Park przeszło gruntowną modernizację, w wyniku której m.in. powiększono, przebudowano i otworzono najbardziej nowoczesny sklep Agata Meble oraz wprowadzono do obiektu funkcje rozrywkowe w postaci parku trampolin Jump World oraz centrum wspinaczkowego Murall. W najnowszej odsłonie zmian już w marcu rozpoczną się prace adaptacyjne i zmiana układu lokali na parterze, co pozwoli na pełne przystosowanie tej powierzchni do standardów nowych najemców - sieci Action (900 mkw.), Pepco (630 mkw.) i Rossmann (420 mkw.). Każdy z lokali będzie miał oddzielne wejście bezpośrednio z parkingu, co jest rozwiązaniem szczególnie docenianym przez klientów w czasach podwyższonego reżimu sanitarnego.

Pojawienie się wśród najemców centrum znanych i lubianych sieci dyskontowych oraz marek pozwalających na zaspokojenie codziennych potrzeb, to odpowiedź na niesłabnącą popularność tego typu formatów zakupowych wśród konsumentów.

- Wiemy, że Okęcie Park ma grono stałych klientów, którzy cenią sobie różnorodną ofertę dostępną w jednym miejscu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom chcemy tę ofertę uzupełnić i jeszcze bardziej zróżnicować. Polscy konsumenci lubią robić zakupy szybko, wygodnie i najlepiej móc załatwić wiele spraw w jednym miejscu. Pojawienie się w centrum sklepów takich marek jak Action, Pepco i Rossman z całą pewnością pozwoli ten cel zrealizować. Jestem przekonany, że będzie to także z korzyścią dla innych najemców i przyczyni się do wzrostu odwiedzalności całego obiektu – podkreśla Henryk Rytwiński, COO Onyx Asset Management.

Wśród dotychczasowych najemców centrum poza Agata Meble, Jump World i Murall są już m.in.: Media Markt, supermarket spożywczy Auchan, Jysk, Bel - Pol, Burger King, Dreams Design oraz Świat Dziecka.

Klienci mogą dogodnie dojechać do centrum zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem – bezpłatny parking naziemny i podziemny liczy łącznie ok. 1.500 miejsc.

W umowach najmu z Action, Pepco i Rossmann pośredniczyła firma Mallson Polska, która odpowiadała za rekomercjalizację tej części obiektu. Nowi najemcy swoje lokale otworzą pod koniec pierwszej połowy roku.

Właścicielem i zarządcą Okęcie Park jest Grupa Octava Property Trust.