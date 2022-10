W świecie po pandemii święci triumfy e-commerce. I nowa, krótkotrwała forma sklepów stacjonarnych, zwana pop-up store.

Rośnie w siłę nowa forma sklepów w galeriach handlowych.

Sklepy tymczasowe - pop-up story - to sklepy, który pojawiają się i znikają.

Po zamknięciu sklepu marka może wrócić za jakiś czas w to samo miejsce.

Powroty zdarzają się najczęściej już z inną, sezonową ofertą.

Po zamknięciu pop-up store konkretnej marki otwierany jest najczęściej już w nowym miejscu.

Po okresie pandemii pop-up story wszyskich branż i dziedzin, jako sklepy wolne od długich umów najmu, bardzo mocno zyskują na popularności. Trend zaczerpnięty został głównie z USA, choć przyjął się także w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, gdzie jest bardzo popularny. W Polsce pop-up retail to debiutująca gałąź handlu.

Pop-up to "wyskakujące okienko”, dobrze znane z reklam na stronach internetowych. W handlu pop-up store to sklep, który pojawia się i znika: działa kilka godzin, miesięcy lub dni, by nagle ulotnić się bez śladu. Może wróci za kilka miesięcy już z inną, sezonową ofertą. A może otworzy się już w innym miejscu.

Westfield Arkadia: pop-up store Kapsula działał tu do 1 października 2022r.

Do 1 października swój pop-up store w Westfield Arkadia miała marka Kapsula. Platforma powołana do życia w 2015 roku zrzesza ukraińskich projektantów mody. Pop-up Kapsuli zwracał na siebie uwagę. W ofercie królują niebanalne wzory i kolory, połączone z rzemieślniczym wykonaniem ubrań i dodatków. Większość oferowanych w sklepie kolekcji to edycje limitowane. Od 1 października w Arkadii Kapsuli już nie ma. Działa za to duży pop-up store w Galerii Mokotów.

Pop-up Kapsula działający w galeriach Westfield to największy tego typu ukraiński koncept w Polsce. Klienci mogą wybierać spośród dziesiątków wyjątkowych kolekcji odzieży i biżuterii.

Kapsula w Westield Arkadia: plakat reklamujący ukraiński pop-up store

Tymczasem w ofercie Westfield pojawił się kolejny pop-up store. POP UP SALE FASHIONOW jest pierwszym i jedynym w Polsce salonem tej marki. Swój sklep ma na poziomie 1 galerii Arkadia.

W ofercie można znaleźć metki Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Marc O'Polo, Opus, Tommy Jeans, Drykorn, Guess - w sumie można tu znaleźć ubrania od ponad 400 marek. Odzież dla kobiet i mężczyzn od ubrań codziennych aż po produkty premium, od streetwear do strojów wieczorowych sprzedawana jest w znacznie w obniżonych cenach. Różnorodny asortyment POP UP SALE FASHIONOW ma aspiracje sprostać wszystkim modowym życzeniom klientów.

IMG_6378.jpeg

– Zależy nam na poszerzaniu oferty, aby jak jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia. – Takie działania są ważną częścią szerszej strategii rozwoju centrum - podkreśla Brzozowicz.

Klienci świadomi mody i panujących w niej trendów mają do dyspozycji przestrzeń, w której odkryją tu bogatą mieszankę stylów w przedziałach cenowych dla każdego.

