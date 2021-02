Zniknęła Verona, pojawił się YES. Inne marki jubilerskie też inwestują

W miejsce działającego przez lata salonu marki Verona, weszła marka YES, zajmując lokal o powierzchni 53 m kw. Oprócz YES w tenant mixie Gemini Park znaleźć można m.in. salony By Dziubeka oraz Swiss, a także jubilerów TAXOR i Apart.

- Spółka YES zdecydowała się na wprowadzenie swojej flagowej marki. Tym samym nasza oferta zyskuje kolejnego doskonale znanego klientom najemcę, mającego niezwykle silną pozycję rynkową. W efekcie, umacniamy nie tylko segment biżuterii i dodatków, ale także cały segment szeroko rozumianej mody, z którą kojarzony jest brand - mówi Joanna Zemczak, senior leasing manager Gemini Park Bielsko-Biała.

Dla marki YES nowe otwarcie to również szansa. - Jest to dla nas pojedyncze, wyjątkowe zdarzenie. Natomiast ogólna sytuacja, z jaką mierzy się wiele obecnie marek, w czasie trwającej pandemii na rynku, wpłynęła na zrewidowanie naszej pozycji i w efekcie przekształcenie salonu w Gemini Park z młodszej w segmencie detalicznym marki Verona na bardziej rozpoznawalną w kraju i znaną również na lokalnym rynku od lat markę YES - mówi Piotr Chojnacki, dyrektor działu sprzedaży detalicznej YES.

- Tym samym umacniamy naszą pozycję na lokalnym rynku, to trzeci salon marki YES w Bielsku-Białej. Chcemy poprzez to zdobyć nowe grono klientów, dla których Gemini jest miejscem codziennych zakupów. Jesteśmy przekonani, że ta zmiana pozwoli nam zmaksymalizować wyniki, a przede wszystkich wpłynie pozytywnie na doświadczenia naszych klientów - dodaje.

Apart i Taxor inwestują

Na inwestycję w bielskim Gemini Park zdecydowała się także obecna tu od lat marka Apart. W marcu ma ruszyć modernizacja obecnego salonu, będąca efektem przedłużenia umowy z marką o kolejne 5 lat. Brand ten w Gemini Park obecny jest już 12 lat, czyli od otwarcia obiektu. Zmiany szykuje także salon jubilerski Taxor.

- Plany na najbliższą przyszłość obejmują przebudowę salonu w Gemini Park, która pozwoli nam przede wszystkim na wydzielenie przestrzeni przeznaczonej na markę Pandora i upgrade do formatu Shop in Shop. W nowej aranżacji pragniemy również stworzyć kameralne miejsce przeznaczone do sprzedaży obrączek ślubnych, w czym specjalizujemy się od wielu lat. Powiększenie oraz zmiana aranżacji salonu umożliwi poszerzenie oferty o nowe produkty oraz sprawi, że zakupy staną się bardziej komfortowe - mówi Mirosław Rubiszewski, właściciel salonu jubilerskiego Taxor.