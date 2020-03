ZPPHiU apeluje do prezydenta: ratujmy miejsca pracy

"Bezprecedensowa sytuacja wywołana epidemią i atakiem koronawirusa postawiła nas wszystkich w sytuacji, która wymaga wspólnego działania i konsolidacji ponad podziałami. W pełni rozumiemy decyzje władz państwowych mających zapewnić bezpieczeństwo. Dziś nie ma konkurencji czy rywalizacji – dziś łączy nas wspólny cel" - pisze związek.

"Ponad 100 polskich firm zjednoczyło się w ramach Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Właściciele polskich marek mozolnie budowanych przez ostatnich 30 lat musieli z dnia na dzień zamknąć swoje placówki handlowe na skutek zamknięcia centrów handlowych. Tym samym nasze firmy zostały nagle pozbawione przychodów pozostając z niezmiennymi kosztami. Nie istnieje w Polsce branża, której skutki epidemii koronawirusa dotknęłyby dotkliwiej.

Patrzymy na nasze firmy z ogromnym niepokojem. Jako przedsiębiorcy którzy budowali je od podstaw zdajemy sobie sprawę, że stajemy przed jakże bliską upadłością. Jesteśmy przekonani, że to nie upadek naszych przedsiębiorstw jest najważniejszy ale skutki. Większość z nas to firmy rodzinne. Jako takie traktujemy naszych pracowników w sposób szczególny. Wielu z nich jest z nami od samego początku. Czujemy się w pierwszej kolejności odpowiedzialni za nich, a dopiero potem za nasze firmy, z których wiele dumnie reprezentuje nasz kraj za granicą. Nasze trudności bezpośrednio przekładają się na losy naszych kooperantów, często drobnych zakładów wytwórczych. Nasze firmy i nasi kooperanci to ponad pół miliona miejsc pracy. Głęboko wierzymy, że zechce Pan wsłuchać się w nasz głos i nie pozostanie obojętny wobec realnej groźby utraty miejsc pracy przez setki tysięcy rodaków. Jesteśmy pełni obaw, że będziemy mieli do czynienia z ogromem ludzkich tragedii.

W pełni rozumiemy, że nie jesteśmy jedyną grupą, która zmaga się z konsekwencjami aktualnych wydarzeń. Solidaryzujemy się w walce i dlatego postulujemy, że słusznym i sprawiedliwym rozwiązaniem jest równomierne rozłożenie kosztów pomiędzy wynajmujących, najemców, banki i rząd. W tym duchu ZPPHiU wypracował postulaty, których przyjęcie jest niezbędne, by ratować miejsca pracy i przetrwać ten trudny czas. Trzy filary niezbędnego wsparcia o które apelujemy to abolicja czynszowa, zapewnienie finansowania na bieżącą działalność oraz dopłata do wynagrodzeń. Każdy kolejny dzień wiąże się z coraz większymi stratami i utratą płynności finansowej" - pisze ZPPHiU.