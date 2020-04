ZPPHiU: Konieczne jest dostosowanie opłat czynszowych do niskich obrotów

Umowy najmu – przewidujące czynsze proporcjonalne do przychodów po wznowieniu działalności handlowo-usługowej po zniesieniu izolacji wywołanej epidemią COVID-19 – to rozwinięcie postulatu 8% ZPPHiU. Najemcy zjednoczeni w ramach Związku odwołują się do zawartych umów i wzywają wynajmujących do respektowania ich co do zasady oraz wysokości określania czynszu.