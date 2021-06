ZPPHiU kwestionuje pomiary odwiedzalności w centrach handlowych

ZPPHiU powołując się na wyniki badań i podsumowujący je raport Proxi Cloud wskazało na znaczące spadki w odwiedzalności niektórych centrów handlowych w całej Polsce.

Badanie ruchu w galeriach handlowych prowadzone poprzez obserwację ruchu telefonów komórkowych pozwoliło precyzyjnie wykazać zarówno liczbę wizyt, jak i liczbę unikalnych klientów odwiedzających poszczególne lokalizacje.

Badanie nie obejmuje parków handlowych, ale uwzględnia outlety.

Publikacje wzbudziły kontrowersje i zostały zakwestionowane przez kilku przedstawicieli zarządców centrów handlowych. Zarząd ZPPHiU zachęca do upubliczniania wyników, by wspólnie diagnozować sytuację.

- Z punktu widzenia naszych członków korzystających z powierzchni handlowej w galeriach to niezwykle istotne dane, na których bazują, by podejmować decyzje biznesowe. Poszukiwaliśmy wiarygodnego i niezależnego źródła, by mieć pewność, że analizy i wnioski wynikające z pomiarów będą prawidłowe. Dane uśrednione wskazują jedynie pewien trend, który jak przekonaliśmy się w październiku ubiegłego roku, może być zasadniczo odmienny od statystyk prowadzonych w sklepach. Obserwacja i analiza bieżącej sytuacji na rynku i dynamicznie zachodzących zmian w zwyczajach konsumenckich są w naszym wspólnym interesie - tak Zofia Morbiato, Dyrektor Generalna ZPPHiU komentuje raport o odwiedzalności.

ZPPHiU powołuje się na wyniki badań prowadzonych z powodzeniem od lat przez niezależną firmę Proxi Cloud. Metodologia pomiarów oraz agregowania danych jest wiarygodna i nie budzi wątpliwości zarządu. Prace prowadzone przez tę firmę oraz innowacyjność jej projektów była i jest szeroko komentowana przez media ogólnoinformacyjne oraz branżowe jako cenne źródło wiedzy o zachowaniach klientów. Nie są nam znane inne statystyki wykonywane dla konkretnych lokalizacji, które byłyby udostępniane.

Zofia Morbiato dodaje: „Mamy dane dotyczące stu dwudziestu lokalizacji, w których prowadzą działalność nasi członkowie i możemy je analizować wspólnie w skali kraju albo indywidualnie dla udostępniających powierzchnię handlową w galerii. Takich danych galerie handlowe nie publikują, choć wiemy że je posiadają. Zachęcamy zatem do upublicznienia danych agregowanych przez galerie handlowe dla poszczególnych lokalizacji.”

Zarząd ZPPHiU wnioskuje o upublicznienie wyników podsumowań odwiedzalności poszczególnych centrów handlowych: „W dobrze rozumianym wspólnym interesie jest jednoznaczna i wspólna ocena warunków, w których po pandemii mierzymy się z próbami odbudowywania kondycji handlu. Z chęcią zapoznamy się z danymi, na które powołują się przedstawiciele centrów handlowych, ale ich nie ujawniają. Transparentność pomiarów pozwoli całemu środowisku na konstruktywny dialog.”