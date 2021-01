ZPPHiU o otwarciu galerii: Rzucono nam ostatnie koło ratunkowe

- Dzisiejszy komunikat Premiera Morawieckiego o poluzowaniu lockdownu i zniesieniu obostrzeń przyjęliśmy bez zaskoczenia. Nie mogło wydarzyć się inaczej. Rząd zwlekał z decyzjami dotyczącymi otwarcia naszych sklepów w centrach handlowych wystarczająco długo, uniemożliwiając nam powrót do działalności handlowej. Nasza branża tonie – dziś rzucono nam ostatnie koło ratunkowo a w zasadzie po prostu pozwolono nam płynąć – komentuje Zarząd ZPPHiU.

Handlowcy od wielu miesięcy prosili, apelowali a finalnie żądali możliwości do prowadzenia swoich działalności, zwracając uwagę na zagrożenie ich sektora upadłościami i w konsekwencji licznymi zwolnieniami. Tymczasem kolejne decyzje rządzących zdawały się nie dostrzegać nabrzmiewającego problemu.

- Cieszymy się, że nareszcie wysłuchano naszych argumentów i postawiono na racjonalne przesłanki. Przed nami długo wyczekiwane otwarcie. Jesteśmy na nie stuprocentowo gotowi operacyjnie od długiego czasu. Nasze placówki w centrach są w pełni przygotowane a personel przeszkolony. Przed nami ogromna odpowiedzialność związana z utrzymaniem ścisłego reżimu sanitarnego, którą przyjmujemy z pełną świadomością powagi sytuacji. Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników naszych sklepów są dla nas kluczowe, a my dołożymy wszelkich starań, by centra handlowe pozostały nadal jednymi z najbezpieczniejszych miejsc publicznych– deklaruje Zarząd ZPPHiU.

Możliwość powrotu do działalności handlowej od 1 lutego to dla większości zrzeszonych w Związku firm ostatnia szansa na przetrwanie. Przedsiębiorcy dawno przestali myśleć o zyskach, teraz walczą o wyrównywania gigantycznych strat, które ponieśli i nadal ponoszą z powodu pandemii. Tym samym, to dla wszystkich szansa na utrzymacie tysięcy miejsc pracy.