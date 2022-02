Zrównoważona moda. Unibail-Rodamco-Westfield współpracuje z UbraniaDoOddania.pl

Cyrkularny butik z wyselekcjonowaną odzieżą używaną zebraną na terenie Polski otwarto w centrum handlowym Wroclavia. To pierwszy taki punkt na Dolnym Śląsku, a drugi w kraju.

Koncept utrzymany jest w duchu slow fashion.

W sklepie także oddać ubrania na cele charytatywne.

Unikalna formuła butiku jest efektem współpracy Unibail-Rodamco-Westfield, właściciela Wroclavii oraz marki UbraniaDoOddania.pl.

W ciągu trzech lat UDO przekazało przeszło 750 tys. zł do 150 organizacji i uratowały przed zmarnowaniem 750 ton niepotrzebnych ubrań. Pomysłodawczynią i współzałożycielką marki jest Zosia Zochniak, która w 2021 r. została roku jedną z najbardziej wpływowych kobiet Forbesa i wystąpiła na XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Teraz Ubrania do Oddania uruchamiają również cyrkularne butiki, czyli własne sklepy second hand z wyselekcjonowaną odzieżą używaną, co ważne i nietypowe – zebraną z polskiego rynku, poprzez dedykowany portal UbraniaDoOddania.pl. Dzięki współpracy z Unibail-Rodamco-Westfield, właścicielem flagowych centrów handlowych na świecie, nowatorski koncept działa w dwóch obiektach w Polsce. Pierwszy uruchomiono w listopadzie w Galerii Mokotów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cyrkularny butik zlokalizowany jest na 1 piętrze Wroclavii. Zajmuje lokal o powierzchni 160 mkw., a zgodnie z konceptem marki, meble i całe wyposażenie – lady, oświetlenie, ozdoby, również pochodzą z obiegu zamkniętego.

Drugie życie ubrań zebranych wyłącznie w Polsce

- Selektywnie podchodzimy do wyboru partnerów dla Butików Cyrkularnych. Decydujemy się na współpracę z centrami, które aktywnie działają w kwestiach zrównoważenia swojego wpływu na środowisko, które racjonalizują decyzje zakupowe swoich klientów i wdrażają rozwiązania ograniczające emisyjność, a co najważniejsze - rozumieją, że branża odzieżowa musi się zmieniać i chcą wesprzeć swoich najemców w procesie wchodzenia w realne i wartościowe projekty cyrkularne. Taka dla nas właśnie jest Wroclavia i czujemy absolutną dumę, że nasz Butik Cyrkularny będzie gościł w jej murach – podkreśla Zosia Zochniak, współzałożycielka inicjatywy Ubrania do Oddania.