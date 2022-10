Czy przemysł odzieżowy może i zechce zmienić się tak, by uporać się ze swoim śladem węglowym? Odpowiedź to zrównoważona moda. Wszystko w rękach klientów.

Nie wyobrażam sobie, żeby marka nazywała się zrównoważoną tylko dlatego, że nie używa produktów zwierzęcych, ale np. bardzo źle traktuje swoich pracowników - mówi Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu i książki "Odpowiedzialna moda".

Nie można wymagać od branży mody tego, by się zmieniła, dając jej tylko okrągłe definicje. Marki chcą się zmieniać, ale potrzebują dokładnych wskazówek.

Sektor tekstylny na świecie odpowiedzialny jest za 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, 31,6 proc. rocznych odpadów mikroplastików i 20 proc. globalnych zanieczyszczeń wody. Dane są wstrząsające i branża modowa ma tego świadomość. Dlatego chce i musi się zmieniać. Odpowiedzią ma być zrównoważona moda.

Zrównoważona odzież? Co to znaczy?Jednej definicji nie ma

Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme w United Nations Global Compact Network Poland, odpowiada: - Zrównoważona moda może oznaczać kwestie związane ze środowiskiem. To mogą być kwestie walki o prawa człowieka, to mogą być również kwestie walki o prawa kobiet, które stanowią ponad 80 proc. pracowników branży i które szyją dniami i nocami.

I przestrzega: - Brak ścisłej definicji powoduje, że pod ten termin podszywają się różne zachowania greenwashingowe, które mają na celu tylko zwiększenie sprzedaży.

Kamil Mirowski z Zalando powołuje się na przeprowadzone przez firmę ogólnoeuropejskie badania. Wynika z nich, że 50 proc. konsumentów nie wie, czym jest zrównoważona moda, a 70 proc. uważa, że termin ten wpędza ich w poczucie winy.

Badaliśmy lukę pomiędzy deklaracją a zachowaniem konsumentów. Nie występuje ona wtedy, gdy pyta się konsumentów, a na ile przy zakupach rozważają trwałość produktu czy jego wartość. W przypadku pojęcia zrównoważonej mody przepaść jest ogromna; klienci w teorii doceniają etykietę pełną certyfikatów, ale tylko co piąty konsument kieruje się nimi przy zakupie - mówi Kamil Mirowski.

Mirowski postuluje, by ogólne pojęcie zrównoważonej mody zastąpić danymi opartymi na faktach. Wymienia przykłady: jak bardzo coś jest trwale, czy w procesie produkcji ucierpiały zwierzęta, ile zużywa się wody, czy produkt nadaje się do recyklingu.

- Wtedy konsumentowi łatwiej podjąć decyzję. My takie informacje od zeszłego roku zamieszczamy przy każdym produkcie, i to może się znaleźć np. w cyfrowym paszporcie produktu - dodaje.

Dyskusja o zrównoważonej modzie odbywała się podczas PRECOP27.

Strategia na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych w Obiegu Zamkniętym

Paszportów produktów jeszcze nie ma, ale są proponowane przez Komisję Europejską w Strategii na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych w Obiegu Zamkniętym. Chodzi tu o wyroby tekstylne, odzieżowe, obuwnicze oraz skórzane. W Unii Europejskiej odzież stanowi największy w nich udział, bo jest to aż 81 proc.

Opublikowana 30 marca 2022 r. strategia zawiera katalog działań mających na celu dostosowanie ekosystemu tekstylnego do wymogów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zakłada się, że do 2030 r. większość wyrobów włókienniczych wprowadzanych na rynek europejski będzie cechowała się trwałością, nadawała się do recyklingu, będzie wolna od niebezpiecznych substancji, a ich produkcja odbywała się będzie z poszanowaniem środowiska i w sposób etyczny.

