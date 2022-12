Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres w roku, pełen magii i wyjątkowej atmosfery. Niepowtarzalny klimat tworzą dekoracje dzięki którym możemy ozdobić dom. Dlatego jak co roku w okresie przedświątecznym oferujemy klientom cztery kolekcje produktów świątecznych do domu marki własnej Actuel by Auchan, różnorodnych, inspirujących i co warto również podkreślić, przyjaznych środowisku. Mamy nadzieję, że klienci docenią szeroki wachlarz produktów pozwalający zaspokoić różne gusta i znajdą wszystko, czego potrzebują aby przeżyć z najbliższymi magiczne Święta – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor Komunikacji Auchan Retail Polska.