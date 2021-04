Zrównoważony rok oczyma Kappahl. Firma publikuje raport

- Pomimo pandemii, KappAhl może poszczycić się stabilnymi wynikami dzięki naprawdę ciężkiej pracy zespołowej. Wyniki te wskazują na siłę i solidność KappAhl. Przygotowujemy się do przyszłego wzrostu - podsumowuje w raporcie Elisabeth Peregi, dyrektor generalna i prezes koncernu i dodaje - Jestem dumna, że KappAhl dotrzymał swoich obietnic. Mimo bardzo trudnego roku w dalszym ciągu realizowaliśmy cele zrównoważonego rozwoju zgodnie z naszą strategią biznesową, myśląc o zagwarantowaniu silnego i wiarygodnego wizerunku KappAhl.

Kilka najważniejszych wydarzeń:

• KappAhl odnotowuje niezmiennie silne zaangażowanie wśród pracowników. W przeprowadzonej w tym roku ankiecie dla pracowników nasza firma zdobyła ocenę 77 (na 100) w odpowiedzi na pytanie, czy nasi pracownicy poleciliby KappAhl jako miejsce pracy swoim znajomym i przyjaciołom.

• Pomimo pandemii KappAhl wywiązał się ze wszystkich swoich umów z dostawcami.

• Nasza działalność przyniosła stabilne wyniki, które umożliwiają nam dalszy, odpowiedzialny wzrost. Po opodatkowaniu nasz wynik finansowy uplasował się na poziomie 199 mln SEK w wydłużonym roku rachunkowym 2019/2020.



Ważne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju:



• W 2020 roku KappAhl zdecydował zmniejszyć swoje emisje zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego. Oznacza to, że nasza sieć planuje obniżyć o połowę swoje całkowite emisje do roku 2030.

• Odsetek asortymentu produkowanego z bardziej zrównoważonych materiałów i/lub w sposób bardziej zrównoważony wzrósł do 70%. Dążymy do osiągnięcia 100 proc. do roku 2025.

• Osiągnęliśmy trzy ważne cele naszej strategii zrównoważonego rozwoju Responsible Fashion:

o 100% bardziej zrównoważonej bawełny w asortymencie KappAhl (osiągnięty w 2020 r.)

o 100% bardziej zrównoważonej oferty dżinsowej w asortymencie KappAhl (osiągnięty w 2019 r.)

o 100% odnawialnej energii w naszych umowach własnych (osiągnięty w 2020 r.)

• Zbiórka tekstyliów KappAhl zaowocowała zgromadzeniem 377 ton tekstyliów, z czego 85 proc. zostało ponownie wykorzystanych.

• Wspólnie z klientami, KappAhl przekazał w tym roku rachunkowym 6,2 mln SEK na rzecz organizacji, które zajmują się ważnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju, skupiając się przede wszystkim na dobru dzieci, eliminowaniu głodu oraz ochronie środowiska.

