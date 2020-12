Zrównoważony rozwój ważny dla Zalando

Wraz z wprowadzeniem strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE w październiku 2019 r. Zalando zobowiązało się do ciągłego podnoszenia swoich standardów etycznych. Natomiast do 2023 r. spółka planuje współpracować tylko z partnerami, którzy będą ich przestrzegać. Równocześnie Zalando wprowadziło obowiązek oceny zrównoważonego rozwoju dla wszystkich marek dostępnych na platformie.

We wstępnej fazie oceny, obejmującej pierwszą partię 400 marek, Zalando otrzymało za pośrednictwem Higg BRMinformacje dotyczące zrównoważonego rozwoju od ponad 250 z nich. Partnerzy złożyli sprawozdania ze swojej działalności za rok 2019. Wyniki pokazują, że marki radzą sobie lepiej w kwestiach społecznych i związanych z prawami człowieka, niż w zagadnieniach dotyczących środowiska naturalnego.

Na podstawie raportu Higg BRM opracowanego przez Sustainable Apparel Coalition (SAC) i Higg Co, Zalando rozpoczęło ocenę ponad 3000 partnerów oraz marek własnych i dąży do stworzenia globalnego standardu pomiaru zrównoważonego rozwoju. Higg BRM to narzędzie, które zapewnia markom i sprzedawcom kompleksowy sposób oceny ich wyników pod kątem aspektów społecznych i środowiskowych, takich jak prawa człowieka, uczciwe płace lub emisja dwutlenku węgla. Zalando, we współpracy z SAC oraz Higg Co, po raz pierwszy zebrało porównywalne dane i spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju od swoich marek partnerskich, aby zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed branżą zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całego przemysłu.

Zalando dostrzega swoją rolę zarówno jako platformy, jak i marki, dlatego firma przeprowadziła ocenę również na poziomie grupy. Wyniki Zalando są generalnie na równi ze średnią dla przemysłu, zarówno w sekcji społecznej, jak i środowiskowej. W ramach kolejnych kroków Zalando uczestniczy obecnie, wspólnie z SAC, w programie pilotażowym dotyczącym weryfikacji w celu dalszego zwiększenia dokładności i wiarygodności danych pochodzących z samooceny. Wnioski z tego projektu pilotażowego zostaną wykorzystane do opracowania kolejnych kroków w zakresie skalowania podejścia weryfikacyjnego do narzędzia BRM.

Dane od partnerów uzyskane przez SAC, Higg Co i Zalando wykazały, że marki zebrały więcej punktów w sekcjach dotyczących spraw społecznych i praw człowieka, w szczególności koncentrując się na takich kwestiach, jak wynagrodzenia, zdrowie i bezpieczeństwo oraz czas pracy. Dane dotyczące wyzwań związanych z ochroną środowiska pokazują, że o ile niektóre marki koncentrują się na emisji gazów cieplarnianych, to nie wszystkie poświęcają temu obszarowi wystarczająco dużo uwagi. „Po raz pierwszy mamy porównywalne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju na poziomie marki, co daje możliwość wspólnego opracowania standardów, które pozwolą nam wszystkim rozwijać się jako branża. Na podstawie pierwszych wyników możemy zauważyć dużą różnicę w zakresie postrzeganego ryzyka przez marki. Dane te pokazują, że musimy wspólnie podkreślać znaczenie takich tematów, jak emisje gazów cieplarnianych, aby wspólnie doprowadzić do koniecznych zmian”, mówi Kate Heiny, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Zalando. Sama platforma rozpoczęła od wyznaczenia celów opartych na badaniach naukowych (SBT), które dotyczą konkretnie emisji dwutlenku węgla. W ramach tych założeń Zalando będzie współpracować z większością partnerów na rzecz realizacji celów opartych na badaniach naukowych w najbliższych latach.