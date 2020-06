Związek Polskich Operatorów Rozrywki bije na alarm. Przemysł rozrywki i czasu wolnego nad przepaścią

- Ministerstwo Rozwoju i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ma pełny obraz sytuacji. Od pierwszych dni od wybuchu epidemii na bieżąco informujemy Rząd o naszych problemach. Już w pierwszych dniach kryzysu stworzyliśmy grupę przedsiębiorców pod nazwą Związek Polskich Operatorów Rozrywki. Dzięki sukcesywnym i konsekwentnym działaniom, Pani Minister Emilewicz musi mieć pełną świadomość nad jaką przepaścią znalazła się nasza branża. W tym momencie, prognozy dla szerokorozumianego przemysł czasu wolnego są po prostu fatalne i grożą likwidacją kilkuset tysięcy miejsc pracy – mówi Robert Niewiński inicjator powstania ZPOR oraz Prezes RO-AN Sp. z o.o. właściciela marki Bajkowy Labirynt.

Wyłącznym powodem naszych problemów jest drastyczny spadek popytu na nasze usługi, spowodowany ogłoszeniem i utrzymywaniem stanu epidemii. Obecnie do korzystania z naszych usług wróciło niecałe 6 % klientów. Są dni, w których nikt nie korzysta z naszych usług. Taka reakcja klientów, niestety, może być zrozumiała. Dzieci nie chodzą do szkół, większość z nich nie uczęszcza do przedszkola, więc tym bardziej nie przyjdą do nas. Obecnie mamy jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa. Codziennie całe wyposażenie jest dokładnie dezynfekowane przynajmniej 2 razy dziennie! Nasi klienci otrzymują sprzeczne sygnały — miejsca rozrywki są otwarte w nowym reżimie sanitarnym, jednak lepiej ich unikać i korzystać z aktywności na świeżym powietrzu.

Źródło: Związek Polskich Operatorów Rozrywki

Dramatyczna, a wręcz tragiczna sytuacja ma aktualnie miejsce w sektorze sal zabaw oraz centrów rozrywki zlokalizowanych „pod dachem”, które odnotowały powrót klientów (na bazie wyników sprzedaży) średnio na poziomie 2% ( dwóch % ). Ten segment przemysłu czasu wolnego jest po prostu w przededniu realnej katastrofy. Większość przedsiębiorców, ze względu na specyfikę pracy w takich miejscach, zatrudnia głównie studentów, którzy nie chcą lub nie mogą pracować na umowach o pracę. Uniemożliwiło to tym przedsiębiorcom skorzystanie z pomocy dostępnej w Polskim Funduszu Rozwoju.

