Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Część sklepów nie przetrwa czwartego lockdownu

- Dla części przedsiębiorców taka decyzja może oznaczać bankructwa i definitywny koniec ich funkcjonowania. Nie będą w stanie przetrwać kolejnego zamknięcia i braku dochodów. Tym bardziej, że dziś trudno nawet założyć, że wprowadzone od soboty do 9 kwietnia obostrzenia nie zostaną przedłużone – podkreśla zarząd ZPPHiU i dodaje - Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na fakt, że nie ma żadnych danych potwierdzających zależność między otwarciem galerii handlowych a wzrostem zakażeń koronawirusem.

Sklepy w centrach handlowych funkcjonują w najwyższym reżimie sanitarnym. Co więcej, nawet przedstawiciele rządu, jeszcze 28 stycznia przyznawali, że galerie są bezpieczne i nie sprzyjają transmisji wirusa. W ostatnim roku odwiedzalność w centrach jest drastycznie niższa w porównaniu do okresu sprzed pandemii, a tym samym zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa jest łatwiejsze. Dzisiejszy klient to przede wszystkim osoba, która przychodzi do galerii na szybkie zakupy i która nie spędza tam tyle czasu co wcześniej.

- Warto podkreślić, że ograniczenie działalności galerii handlowych oznacza, że część sklepów czy punktów usługowych i tak jest otwarta. Dla asortymentu sklepów, które w związku z rozporządzeniem muszą być zamknięte, nie ma często alternatywy w handlu, np. ulicznym.

- Ograniczenie jest dla nas tym bardziej zaskakujące, że główne zainteresowanie klientów przed Świętami Wielkanocnymi dotyczy sklepów, które i tak będą otwarte - spożywczych i tych ze środkami czystości. Doskonale pamiętamy sprzed roku gigantyczne kolejki ustawiające się przed placówkami i ciągnące się przez całe centra i przed sklepami przyulicznymi. Czy podejmujący nieprzemyślane decyzje o kolejnych lockdownach nie robią sami zakupów w sklepach stacjonarnych, skoro tego nie widzą? - pyta Zarząd ZPPHiU.

Co niezwykle istotne, przy okazji decyzji o kolejnym lockdownie, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że część zamkniętych firm jest ponownie wykluczona z jakiejkolwiek pomocy od państwa.

- Kody PKD wykluczają z tarczy wiele podmiotów, choć konsekwencje lockdownu ponoszą w równym stopniu, co inne firmy o podobnym profilu działalności, ale innej klasyfikacji. Trzeba jasno powiedzieć – kolejne lockdown i odcięcie od dofinansowań będzie oznaczało dla części firm bankructwa. – dodaje zarząd ZPPHiU.